Romance entre Aarón Balderi y un Actor 20 Años Más Joven

La relación sentimental entre Joaquín Bondoni, de 22 años, y Aarón Balderi, de 43, ha generado revuelo debido a la marcada diferencia de edades y la química evidente que se percibe entre ambos actores, quienes comparten escenario en la obra "Afterglow".
En recientes días, la pareja fue vista en la taquería 'La Chula', en Ciudad de México, donde los captaron en un momento de intimidad fuera de la rutina teatral.
Una fuente del equipo de producción afirmó que llevan al menos un mes envueltos en un intenso romance y se muestran muy felices juntos.
"Entre ellos hay mucho más que atracción. Los besos en escena están llenos de pasión, y aunque se conocen desde hace más de dos años, apenas ahora se dieron la oportunidad de vivirlo sin hacerlo público", contó una persona cercana a la producción.
El motivo por el que habían decidido mantenerlo en privado, según la fuente, era el temor al juicio de terceros principalmente por la diferencia de edad.
Aarón Balderi temía al "hate" en redes sociales. Prefieren compartir momentos a solas tras las funciones o disfrutar de cenas y copas juntos, sin llamar la atención.
Durante la puesta en escena y en círculos de confianza, Aarón Balderi ha comentado en tono de broma que Bondoni podría ser su hijo. Sin embargo, ha decidido dejar de preocuparse por el qué dirán y entregarse a la relación.
"A Aarón lo domina la pasión, mientras que Bondoni disfruta la experiencia y no oculta su satisfacción de estar a su lado", comentó la fuente. La pareja no tiene planes inmediatos de vivir juntos, están disfrutando el inicio y la ‘luna de miel’.
Testimonios desde el escenario
Al ser consultado sobre su relación con Bondoni, Aarón Balderi reconoció abiertamente: "Me he besado mucho con él. Queremos que nuestra historia se cuente de forma explosiva y ambos estamos abiertos a ello. En ‘Afterglow’ la relación se fortaleció; lo adoro, es muy talentoso y sensible. Hemos logrado una química espectacular".
Si bien reconoce el interés del público en la pareja actoral, Aarón subraya: "Son muchos años de diferencia, podría ser mi hijo; estamos en canales diferentes, pero prefiero dejar abierta la historia y ver qué sucede".
La obra "Afterglow", donde nació la relación, relata la historia de "Josh" (interpretado por Balderi) y "Alex", una pareja casada que decide abrir su relación a un tercero, "Darius" (Bondoni).
La trama explora los temas de intimidad, fidelidad y las complejidades del poliamor, mostrando cómo el deseo y las conexiones emocionales pueden desafiar límites y afectar a los involucrados de diferentes formas.