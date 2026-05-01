Érika habla tras su detención por el crimen de Carolina Flores

La detención de Érika ‘N’, suegra de Carolina Flores y principal sospechosa del feminicidio ocurrido en Polanco, marcó un giro inesperado en uno de los casos que más atención ha recibido en México en las últimas semanas.
En sus primeros momentos bajo custodia, la señora no solo negó cualquier vínculo con el crimen, sino que se resistió y cuestionó la autoridad de los agentes venezolanos, asegurando que no podían arrestarla en otro país por un delito que insistía en no haber cometido.
El arresto ocurrió luego de una búsqueda internacional tras la salida de la mujer de México, apenas un día después del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años.
De acuerdo con reportes desde Caracas, Érika ‘N’ mostró sorpresa y molestia ante las autoridades, reiterando su inocencia y desafiando la orden de detención.
Según el periodista Norberto Mazza, corresponsal de N+ Foro en Caracas, la sospechosa manifestó nerviosismo y repitió varias veces que estaba fuera de México. Durante el altercado, argumentó:
"¿Por qué? Estoy en otro país, no tienen autoridad para detenerme por un delito que no cometí", y negó en reiteradas ocasiones los hechos que se le atribuyen.
Detalles del feminicidio y huida a Venezuela
El asesinato de Carolina Flores se reportó el 15 de abril, cuando la joven fue hallada sin vida dentro de su vivienda en Polanco con al menos doce impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.
Desde un primer momento, tanto los videos obtenidos en la escena como el testimonio de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, señalaron a Érika como presunta responsable.
Tras el crimen, Érika se dio a la fuga en taxi. El análisis de los movimientos migratorios indica que salió de México el 16 de abril, haciendo escala en Panamá y posteriormente ingresando a Venezuela, donde alquiló un departamento para esconderse. Permanece bajo custodia de INTERPOL en Caracas, mientras avanzan los trámites para concretar su extradición a México.
Uno de los puntos clave revelados tras el arresto fue que la detención de Érika ‘N’ en Venezuela al inicio no estuvo relacionada directamente con la acusación de feminicidio. Las autoridades venezolanas la detuvieron primero por desacato, lo que permitió retenerla por hasta 48 horas, plazo aprovechado por la Fiscalía mexicana para formalizar la alerta roja de INTERPOL y solicitar su extradición.
Durante ese lapso, llegó la documentación oficial desde México que permitió legalmente la detención con fines de extradición por el homicidio. Según Norberto Mazza, la estrategia evitó su fuga definitiva mientras se resolvían los trámites diplomáticos internacionales.
Actualmente, Érika ‘N’ afronta la posibilidad de una condena severa, ya que el Código Penal mexicano establece penas de entre 35 y 70 años de prisión para el feminicidio, con agravantes como el vínculo familiar y la extrema violencia demostrada en el ataque.
Las autoridades también investigan si Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores e hijo de la imputada, incurrió en encubrimiento, dado que se retrasó un día en denunciar el hecho, lo que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión.