Guatemaltecas Famosas que Brillaron en el EMF

El Empire Music Festival 2026 volvió a convertirse en el evento más esperado del año en Guatemala, y esta vez no solo los artistas internacionales se llevaron todos los flashes. Las famosas guatemaltecas que asistieron al EMF demostraron que la moda también tiene su propio escenario.
Y es que varias desfilaron con looks atrevidos, elegantes y completamente irresistibles que se apoderaron de las redes sociales en cuestión de horas. En su edición número 11, el festival regresó al Jardín de la Libertad en Finca El Jocotillo, en Villa Canales, consolidándose como uno de los eventos multitudinarios más importantes de Centroamérica.
Una vez más se pudieron pareciar tres escenarios simultáneos que fusionaron música electrónica, latina y en vivo durante dos días. El escenario estaba listo, la música sonaba a todo volumen y las guatemaltecas llegaron dispuestas a darlo todo.
Entre las que más llamaron la atención estuvo Sofía Orantes, quien apostó por un conjunto que combinó sensualidad y sofisticación sin esfuerzo. Marce Aguilar no se quedó atrás y eligió un atuendo con brillos que la hacían brillar tanto como las luces del festival.
Ellas también brillaron en el EMF
Kandy Aldenn sorprendió con una apuesta arriesgada entre transparencias y detalles metálicos que dejó a más de uno con la boca abierta.
Por su parte, Paulina Ortiz optó por un look sofisticado que se convirtió en tendencia inmediata en Instagram. Jimena Maradiaga llegó con una propuesta más atrevida aún, y Gaby Gaby cerró el círculo de las más comentadas con un conjunto de brillos que robó miradas desde el momento en que pisó el recinto.
Junto a ellas, otras influencers y personalidades guatemaltecas también se sumaron a la fiesta con atuendos que hicieron de este EMF una explosión de moda y actitud.
El festival contó con artistas de talla mundial en su lineup, incluyendo DJ Snake, Galantis, Myke Towers, ILLENIUM y Grupo Frontera, entre muchos otros, ofreciendo una experiencia que mezcló géneros desde el reggaeton hasta la electrónica más underground