Britney Spears evita cárcel por conducir ebria: detalles clave

Britney Spears logró evitar la cárcel tras declararse culpable de manejo imprudente en California al aceptar un acuerdo judicial, lo que le permitirá cumplir un año de libertad condicional en lugar de enfrentar una condena tras su detención por conducir bajo la influencia de sustancias.
El acuerdo, conocido como "wet reckless", es una reducción frecuente en casos de primera vez cuando no se registran accidentes ni lesiones y los niveles de alcohol en sangre son bajos.
Britney Spears, de 44 años, se acogió a esta figura jurídica en una audiencia ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura.
Ella no estuvo presente en la sala, ya que su comparecencia no era obligatoria; su abogado, Michael A. Goldstein, aceptó los términos en representación de la cantante. Según The New York Times, este acuerdo cerró el caso sin necesidad de iniciar un juicio.
La Fiscalía de Ventura llevó el caso tras presentar formalmente el 30 de abril un cargo menor por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, aunque la denuncia penal no especificó qué sustancias se encontraron en su organismo. Spears permanecerá en libertad condicional durante 12 meses bajo condiciones estrictas.
Detalles del incidente
El proceso judicial tuvo origen la noche del 4 de marzo, cuando la Patrulla de Carreteras de California atendió una denuncia por un auto que circulaba a exceso de velocidad e iba "entrando y saliendo de los carriles" en la autopista 101.
Un audio de la llamada al 911 indica que Britney Spears conducía un BMW negro a alta velocidad en el sur del Condado de Ventura.
Cuando los oficiales localizaron el vehículo detuvieron a Spears luego de notar signos evidentes de deterioro. Después de realizarle pruebas de sobriedad, la llevaron a un hospital para extraerle sangre y determinar el nivel de alcohol y otras sustancias.
Su arresto se dio cerca de las 3 de la madrugada y fue liberada tres horas después según el registro del Alguacil del condado.
El 12 de abril, Britney Spears se internó voluntariamente en un centro especializado en abuso de sustancias, donde completó 21 de los 30 días recomendados
Condiciones de la libertad condicional y nuevas obligaciones
Erik Nasarenko, fiscal del Condado de Ventura, precisó que Spears tendrá que cumplir con:
- Pruebas obligatorias en caso de ser detenida: deberá hacerse controles de presencia de alcohol y drogas.
- Está prohibido que conduzca bajo cualquier grado de intoxicación.
- Los policía podrán registrar su vehículo en caso de sospecha.
- Completar un curso de educación sobre alcohol de tres meses con al menos 30 horas de formación.
- Pagar todas las multas y cuotas asignadas por el tribunal.
Además, Nasarenko subrayó que uno de los aspectos clave del acuerdo es asegurar que Spears continúe con tratamiento en salud mental y adicciones. El pacto judicial exige que realice al menos dos consultas al mes con un psiquiatra y una sesión semanal con un psicólogo.