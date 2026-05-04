 Demi Moore Causa Polémica con Su Sesión de Fotos para V Magazine
Farándula

Demi Moore genera debate tras su sesión de fotos para V Magazine

La actriz está dando de qué hablar luego por su delgada figura, alertando a sus fans por su estado de salud.

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Demi Moore, Instagram
Demi Moore / FOTO: Instagram

Demi Moore se robó la atención en redes sociales tras publicar las imágenes de su última sesión fotográfica, despertando una ola de respuestas encontradas y desencadenando conversaciones entre seguidores y detractores en Instagram. 

La actriz de 63 años sorprendió con una serie de fotos en blanco y negro para la portada de V Magazine, donde destaca su físico notablemente delgado y revela su lado vulnerable al hablar abiertamente sobre lo que significó la reciente pérdida del Oscar a Mejor Actriz.

En esta producción minimalista, Demi Moore aparece usando una simple camiseta y medias transparentes, una combinación que generó miles de comentarios. 

Algunos usuarios elogiaron su imagen, mientras que otros expresaron preocupación por su estado físico, dividiendo las opiniones en la sección de comentarios.

En la entrevista que acompaña las imágenes, Demi Moore explora en profundidad cómo vivió la ceremonia donde fue derrotada por Mikey Madison, quien ganó el premio por su desempeño en Anora.

Demi había llegado a la gala tras recibir elogios por su papel en The Substance, lo que la convertía en una de las favoritas tanto para la crítica como para el público. La derrota sorprendió a muchos, pero Moore prefirió enfocarse en el aprendizaje que le dejó la experiencia.

"Intento ver cada día como una oportunidad para tomar decisiones, de modo que cada experiencia, por grande o pequeña que sea, me deje una impresión significativa y memorable", compartió la actriz. Durante el caótico regreso al hotel, Moore relató que vio a otra actriz desorientada, la invitó a acompañarla y reflexionó: "No solo me preocupo por mí".

Un proceso transformador a nivel personal

Demi Moore detalló que trabajar en The Substance resultó ser un viaje transformador y un bálsamo emocional para los temas que aborda la propia película.

"La historia me conmovió desde que leí el guion. En el fondo, trata de lo que somos capaces de hacer con nosotros mismos", explicó.

A lo largo de su trayectoria, Demi Moore ha sido blanco de presiones sociales y críticas sobre su rol tanto como madre, mujer y profesional en Hollywood. En sus memorias Inside Out, publicadas en 2019, reveló que a pesar de haberse convertido en la actriz mejor pagada de Hollywood después de Striptease, arrastraba inseguridades marcadas desde su infancia.

Además, su imagen siempre ha estado bajo escrutinio. Se ha especulado sobre posibles cirugías estéticas, pero la actriz niega haberse sometido a intervenciones para modificar su apariencia. Su evolución física, su relación con la fama y la maternidad continúan siendo parte del diálogo público en torno a su figura.

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