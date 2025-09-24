Detalles sobre la muerte de Paloma Nicole y cirugías

La muerte de la joven Paloma Nicole, de 14 años, ha causado conmoción en México y ha reabierto el debate sobre los riesgos de las cirugías estéticas en menores de edad.
La adolescente falleció tras someterse a un procedimiento estético, lo que encendió las alarmas en torno al incremento de estas prácticas entre jóvenes que aún no han alcanzado la mayoría de edad.
¿Qué sucedió con Paloma Nicole?
De acuerdo con los reportes oficiales, la joven ingresó a una clínica privada en Monterrey, Nuevo León, para realizarse una cirugía estética. Durante el procedimiento sufrió complicaciones graves que derivaron en un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos médicos por reanimarla, Paloma Nicole perdió la vida.
El caso ha generado indignación, no solo por la corta edad de la víctima, sino también porque la clínica no contaba con todos los permisos sanitarios correspondientes. Las autoridades ya investigan a los responsables, quienes podrían enfrentar cargos por negligencia y homicidio culposo.
Jóvenes que desean ser influencers
El caso de Paloma Nicole no es aislado. En los últimos años, especialistas han alertado sobre el aumento de cirugías plásticas en adolescentes, muchas veces motivadas por la presión social, los estándares de belleza en redes sociales y el deseo de encajar en determinados cánones físicos.
La Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica ha señalado que someterse a operaciones de este tipo en plena adolescencia puede ser riesgoso, no solo por los cambios físicos que aún experimenta el cuerpo, sino también por el impacto emocional y psicológico que conlleva.
Tras la tragedia, familiares y amigos de Paloma Nicole exigieron justicia y pidieron que se endurezcan las medidas de control en clínicas y consultorios que ofrecen servicios estéticos. En redes sociales, el caso se viralizó con mensajes de indignación y reflexiones sobre la presión que enfrentan los jóvenes por cumplir con estándares irreales de belleza.
Expertos en salud han hecho un llamado a padres de familia y tutores para que estén atentos a las decisiones de sus hijos respecto a procedimientos estéticos, y que promuevan el autocuidado y la aceptación del propio cuerpo.
Una tragedia que deja una lección
La muerte de Paloma Nicole pone de relieve la necesidad de abrir un debate social más amplio sobre las presiones estéticas en la adolescencia. Muchos usuarios se han preguntado qué pasó con los responsables que son los padres.
La muerte de Paloma Nicole Arellano, ocurrida el 20 de septiembre, se asocia a complicaciones posteriores a intervenciones estéticas supuestamente autorizadas únicamente por la madre de la menor, Paloma "N", y realizadas por el cirujano Víctor "N", padrastro de la menor.
El padre de la adolescente, Carlos Said Arellano, ha denunciado públicamente que no se le pidió consentimiento y que fue engañado sobre el motivo del traslado de su hija a la clínica.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el pasado 11 de septiembre la madre de la menor informó al padre que viajarían a la sierra de Durango debido a un supuesto contagio de covid-19, avisando que estarían incomunicados.
El 15 de septiembre, Arellano recibió aviso de que su hija había sido hospitalizada y, al llegar, la encontró intubada y con diagnóstico inicial de paro cardiorrespiratorio por presuntas complicaciones. Durante los días siguientes, personal médico reportó leves mejorías, pero el estado de Paloma Nicole se agravó de nuevo, culminando en muerte cerebral.
En el funeral, el padre notó la presencia de un corpiño quirúrgico y decidió revisar el cuerpo junto a familiares cercanos. "Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo... abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior, y ahí vimos que tenía implantes".
Ahora el padre ha puesto una denuncia contra la madre de Paloma Nicole y su pareja.
