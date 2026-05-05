 Nodal elimina contenido de IG y prohíbe comentarios a fans
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Nodal elimina todo su contenido en IG y publica nuevas fotos pero prohíbe a sus fans comentarle

El cantante reaparece en redes como "El Forajido" tras una disputa familiar por su marca personal, registrada por sus padres.

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Nodal, Instagram
Nodal / FOTO: Instagram

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al regresar a Instagram el 5 de mayo de 2026, revelando un cambio trascendental en su carrera artística tras modificar su nombre en la red social. 

La publicación, compuesta por cuatro imágenes, mostró su nuevo personaje y el concepto renovado con el que planea enfrentar el futuro musical.

El cantante aparece vestido bajo el estilo de un forajido, acompañando su regreso con una fotografía simbólica: la letra ‘N’ ardiendo sobre fuego, reflejando el giro audaz en su camino profesional. 

Desde hoy, su usuario en Instagram responde al nombre "El Forajido", marcando el inicio de una etapa inédita después de la eliminación total de sus publicaciones anteriores, un movimiento habitual cada vez que anuncia grandes proyectos.

La marca "Christian Nodal" ahora pertenece a Cristy Nodal, madre del artista, después de que el registro anterior —en poder de Jaime González, su padre— expiró. 

En medio de disputas familiares, Cristy Nodal registró también el nombre "El Forajido", lo que sugiere un nuevo marco legal y artístico para sus próximos lanzamientos.

Este contexto ha generado incertidumbre sobre el futuro de la carrera de Nodal, especialmente porque en las imágenes publicadas añadió solo un emoji de reloj de arena, con lo que anticipa una pronta revelación de su nueva dirección musical y personal.

Su reacción

La cuenta del artista sonorense amaneció vacía el 1 de mayo; sus más de 10,6 millones de seguidores encontraron solo una imagen con la letra N y emojis patrios, mientras trascendía que su padre figura como titular de la marca "Christian Nodal" ante el IMPI. (Nodal: Instagram)

El conflicto salió a la luz pública durante su concierto más reciente en Querétaro, donde Nodal habló frente a cientos de seguidores con un mensaje que confirmó sus diferencias con su entorno familiar: 

"Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes. Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar", declaró.

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