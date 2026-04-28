 Imputan a exdirector del FBI por un post en Instagram
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Imputan a exdirector del FBI por un post en Instagram

Según informó la cadena FoxNews, el caso estaría relacionado con una publicación, de mayo de 2025, que podría interpretarse como una amenaza contra Donald Trump.

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James Comey, exdirector del FBI, Instagram
James Comey, exdirector del FBI / FOTO: Instagram

El Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. logró que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI, James Comey, esta vez por un post de Instagram que fue criticado por los aliados del presidente, Donald Trump, según informan medios este martes.

Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración Trump contra Comey, que ya ganó una demanda para desestimar un primer caso del DOJ en su contra, pero según informó la cadena FoxNews, estaría relacionado con una publicación de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra Trump.

La entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en ese momento la apertura de una investigación contra el exjefe del Buró Federal de Investigaciones por una fotografía de unas conchas que formaban la cifra "8647" con el mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47. El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

En septiembre de 2025, Comey fue imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación que lideró sobre los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 de Trump con Rusia.

En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó el caso contra el exdirector del FBI, junto al de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también imputada por el DOJ; tras concluir que la fiscal federal escogida por el presidente para liderar los dos procesos fue designada ilegalmente.

Comey, convertido en enemigo acérrimo de Trump, ya había advertido que era muy probable que este volviera a intentar procesarlo. "Donald Trump probablemente venga por mí otra vez", afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

James Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2013), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa" en las elecciones ganadas por Trump en 2016.

*Con información de EFE

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