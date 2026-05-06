 Quico Villagrán emociona al conocer a Messi y le da un beso
Farándula

Carlos Villagrán, Quico, conoció a Messi y tras su emoción le dio un beso

El actor mexicano, recordado por El Chavo del 8, cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi y protagonizó un momento que emocionó a todos los fans.

Compartir:
Messi y Quico, Instagram
Messi y Quico / FOTO: Instagram

Carlos Villagrán, famoso por su papel de "Quico", generó gran revuelo al visitar las instalaciones del Inter Miami CF para encontrarse con Lionel Messi, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante su estancia en Miami, Carlos Villagrán no pasó inadvertido. Su presencia destacó entre fanáticos del fútbol y del entretenimiento por la inesperada conexión entre la nostalgia televisiva y el entorno deportivo actual.

El comediante fue recibido como invitado especial del club, lo que disparó la emoción en redes y entre los asistentes.

Carlos Villagrán expresó su admiración absoluta por Lionel Messi, quien, según relató, siempre ha sido su ídolo deportivo. El actor compartió ante las cámaras que su mayor deseo era conocerlo personalmente:

"Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘no me voy a morir sin darte la mano’", confesó emocionado durante su visita.

La cercanía entre ambos no solo fue un sueño cumplido para el comediante, también ocasionó diversas reacciones entre internautas, quienes no tardaron en viralizar cada momento del encuentro.

El actor documentó su experiencia con Messi, compartiendo en redes sociales el instante en que abrazó y besó en la mejilla al astro argentino.

El video mostró la calidez del encuentro y se sumó a la enorme ola de videos y publicaciones que rodean a Inter Miami desde el arribo de Messi.

El actor también presumió el momento en que Messi firmó una camiseta del club para él, transformando un encuentro fugaz en un recuerdo imborrable tanto para Villagrán como para miles de seguidores. Las imágenes reflejan la alegría y emoción compartida ante la confluencia de dos figuras icónicas de ámbitos distintos.

El fenómeno Inter Miami: imán de celebridades

La visita de Carlos Villagrán sucede en medio de una explosión mediática sin precedentes para el club estadounidense, convertido en foco de atención internacional desde la llegada de Messi.

El Inter Miami CF se posiciona como un epicentro de figuras del deporte y el espectáculo, atrayendo a personalidades de diversos ámbitos, reforzando así su influencia cultural y mediática.

Aunque la aparición de "Quico" no se dio en el marco de un partido oficial, la curiosidad y la nostalgia se apoderaron de la jornada gracias a la popularidad inquebrantable de Villagrán. El actor volvió a acaparar reflectores, ahora en las canchas de fútbol, mostrando que su carisma sigue trascendiendo fronteras y generaciones.

Desde la icónica vecindad hasta el mundo del fútbol internacional, la figura de "Kiko" sumó un nuevo capítulo a su leyenda al hacer realidad su deseo: saludar y convivir con Lionel Messi, compartiendo el momento con aficionados de todas las edades y nacionalidades.

En Portada

Guatemala blinda a su Ejército con ayuda de EE.UU. para esquivar los carteles en sus filast
Nacionales

Guatemala blinda a su Ejército con ayuda de EE.UU. para esquivar los carteles en sus filas

10:42 AM, Mayo 06
El PSG elimina al Bayern y defenderá su corona en la Championst
Deportes

El PSG elimina al Bayern y defenderá su corona en la Champions

11:49 AM, Mayo 06
Nombran a nuevos viceministros de Cultura y Economíat
Nacionales

Nombran a nuevos viceministros de Cultura y Economía

12:37 PM, Mayo 06
Amnistía Internacional declara presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclánt
Nacionales

Amnistía Internacional declara presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

10:17 AM, Mayo 06
EN VIVO: Minuto a minuto del Mixco vs. Municipal t
Deportes

EN VIVO: Minuto a minuto del Mixco vs. Municipal

02:00 PM, Mayo 06

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoFutbol Guatemaltecoredes socialesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos