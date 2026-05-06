Quico Villagrán emociona al conocer a Messi y le da un beso

Carlos Villagrán, famoso por su papel de "Quico", generó gran revuelo al visitar las instalaciones del Inter Miami CF para encontrarse con Lionel Messi, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Durante su estancia en Miami, Carlos Villagrán no pasó inadvertido. Su presencia destacó entre fanáticos del fútbol y del entretenimiento por la inesperada conexión entre la nostalgia televisiva y el entorno deportivo actual.
El comediante fue recibido como invitado especial del club, lo que disparó la emoción en redes y entre los asistentes.
Carlos Villagrán expresó su admiración absoluta por Lionel Messi, quien, según relató, siempre ha sido su ídolo deportivo. El actor compartió ante las cámaras que su mayor deseo era conocerlo personalmente:
"Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘no me voy a morir sin darte la mano’", confesó emocionado durante su visita.
La cercanía entre ambos no solo fue un sueño cumplido para el comediante, también ocasionó diversas reacciones entre internautas, quienes no tardaron en viralizar cada momento del encuentro.
El actor documentó su experiencia con Messi, compartiendo en redes sociales el instante en que abrazó y besó en la mejilla al astro argentino.
El video mostró la calidez del encuentro y se sumó a la enorme ola de videos y publicaciones que rodean a Inter Miami desde el arribo de Messi.
El actor también presumió el momento en que Messi firmó una camiseta del club para él, transformando un encuentro fugaz en un recuerdo imborrable tanto para Villagrán como para miles de seguidores. Las imágenes reflejan la alegría y emoción compartida ante la confluencia de dos figuras icónicas de ámbitos distintos.
El fenómeno Inter Miami: imán de celebridades
La visita de Carlos Villagrán sucede en medio de una explosión mediática sin precedentes para el club estadounidense, convertido en foco de atención internacional desde la llegada de Messi.
El Inter Miami CF se posiciona como un epicentro de figuras del deporte y el espectáculo, atrayendo a personalidades de diversos ámbitos, reforzando así su influencia cultural y mediática.
Aunque la aparición de "Quico" no se dio en el marco de un partido oficial, la curiosidad y la nostalgia se apoderaron de la jornada gracias a la popularidad inquebrantable de Villagrán. El actor volvió a acaparar reflectores, ahora en las canchas de fútbol, mostrando que su carisma sigue trascendiendo fronteras y generaciones.
Desde la icónica vecindad hasta el mundo del fútbol internacional, la figura de "Kiko" sumó un nuevo capítulo a su leyenda al hacer realidad su deseo: saludar y convivir con Lionel Messi, compartiendo el momento con aficionados de todas las edades y nacionalidades.