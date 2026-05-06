 Paulina Rubio sufre caída durante juicio de custodia
Farándula

Paulina Rubio sufre caída en pleno juicio por la custodia de su hijo

La estrella del pop colapsó físicamente en el segundo día de audiencias por la custodia de su hijo, mientras enfrenta acusaciones que ponen en duda su capacidad como madre.

Compartir:
Paulina Rubio, Instagram
Paulina Rubio / FOTO: Instagram

Durante la segunda jornada del juicio por la custodia de Andrea Nicolás en Miami, la tensión se apoderó de la sala cuando Paulina Rubio sufrió una fuerte caída frente a los presentes.

La cantante enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida personal y profesional, y este incidente reflejó el impacto que el proceso está teniendo sobre su salud.

Testigos del juicio observaron cómo la "Chica Dorada" mostró claros signos de estrés y agotamiento.

Rosario Murrieta, jefa de información y conductora de Ventaneando, relató que, según Ricky Manjarrez -quien presenció el momento-, Paulina Rubio "se cayó dentro del recinto judicial".

La periodista explicó que la artista llegó al tribunal afectada físicamente desde el día anterior. Murrieta detalló que la intérprete llegó visiblemente agripada y con síntomas de malestar general.

"Se tropezó en la sala, no se sentía bien. El aire acondicionado era intenso y el frío se sumaba a la presión emocional", mencionó Murrieta.

La caída de Paulina se produjo en medio de una atmósfera tensa, marcada por disputas legales y señalamientos entre las partes.

A pesar del incidente, Manjarrez y fuentes cercanas confirmaron que Paulina Rubio se encuentra estable y no presentó lesiones serias. Sin embargo, el desgaste emocional es evidente y queda en evidencia el peso que la situación tiene sobre la artista.

Acusaciones y momentos críticos en la audiencia

El juicio tuvo momentos de alta tensión por las fuertes acusaciones presentadas. 

La defensa de Nicolás Vallejo-Nágera -popularmente conocido como Colate- llegó a calificar la vida del hijo que tiene con Paulina Rubio como "una tremenda tortura" bajo el cuidado materno.

El debate en torno a la crianza del menor se volvió el centro de los argumentos legales.

Por su parte, la parte legal de Paulina Rubio argumentó que su clienta busca formar disciplina en su hijo, quien atraviesa una etapa de rebeldía propia de la adolescencia. El tono de ambas defensas revela la profundidad de los desacuerdos y el nivel de exposición pública al que la familia está sometida en este proceso.

Lejos de mostrarse abatida, Paulina Rubio llegó al tribunal con una actitud firme ante el asedio mediático. 

"No creo en la suerte, creo en la determinación y en la constancia", manifestó la cantante al arribar a las instalaciones judiciales. 

En Portada

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MPt
Nacionales

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MP

08:14 AM, Mayo 06
Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentost
Nacionales

Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentos

08:58 AM, Mayo 06
Tres personas mueren en ataque armado en zona 1t
Nacionales

Tres personas mueren en ataque armado en zona 1

08:02 AM, Mayo 06
EN VIVO. Minuto a minuto del Bayern Múnich vs. PSGt
Deportes

EN VIVO. Minuto a minuto del Bayern Múnich vs. PSG

11:49 AM, Mayo 06
Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitrot
Deportes

Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitro

08:52 AM, Mayo 06

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoLiga NacionalEstados Unidosredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos