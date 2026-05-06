Paulina Rubio sufre caída durante juicio de custodia

Durante la segunda jornada del juicio por la custodia de Andrea Nicolás en Miami, la tensión se apoderó de la sala cuando Paulina Rubio sufrió una fuerte caída frente a los presentes.
La cantante enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida personal y profesional, y este incidente reflejó el impacto que el proceso está teniendo sobre su salud.
Testigos del juicio observaron cómo la "Chica Dorada" mostró claros signos de estrés y agotamiento.
Rosario Murrieta, jefa de información y conductora de Ventaneando, relató que, según Ricky Manjarrez -quien presenció el momento-, Paulina Rubio "se cayó dentro del recinto judicial".
La periodista explicó que la artista llegó al tribunal afectada físicamente desde el día anterior. Murrieta detalló que la intérprete llegó visiblemente agripada y con síntomas de malestar general.
"Se tropezó en la sala, no se sentía bien. El aire acondicionado era intenso y el frío se sumaba a la presión emocional", mencionó Murrieta.
La caída de Paulina se produjo en medio de una atmósfera tensa, marcada por disputas legales y señalamientos entre las partes.
A pesar del incidente, Manjarrez y fuentes cercanas confirmaron que Paulina Rubio se encuentra estable y no presentó lesiones serias. Sin embargo, el desgaste emocional es evidente y queda en evidencia el peso que la situación tiene sobre la artista.
Acusaciones y momentos críticos en la audiencia
El juicio tuvo momentos de alta tensión por las fuertes acusaciones presentadas.
La defensa de Nicolás Vallejo-Nágera -popularmente conocido como Colate- llegó a calificar la vida del hijo que tiene con Paulina Rubio como "una tremenda tortura" bajo el cuidado materno.
El debate en torno a la crianza del menor se volvió el centro de los argumentos legales.
Por su parte, la parte legal de Paulina Rubio argumentó que su clienta busca formar disciplina en su hijo, quien atraviesa una etapa de rebeldía propia de la adolescencia. El tono de ambas defensas revela la profundidad de los desacuerdos y el nivel de exposición pública al que la familia está sometida en este proceso.
Lejos de mostrarse abatida, Paulina Rubio llegó al tribunal con una actitud firme ante el asedio mediático.
"No creo en la suerte, creo en la determinación y en la constancia", manifestó la cantante al arribar a las instalaciones judiciales.