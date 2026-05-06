Tini Stoessel y Jonas Brothers sorprenden con 'This Is Me'

Tini Stoessel sorprendió al público argentino al compartir escenario con los Jonas Brothers durante su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, en un show que rápidamente se viralizó.
La presencia de la cantante argentina se mantuvo en secreto hasta el mismo instante en que subió al escenario, desatando una ola de entusiasmo entre los asistentes.
El punto culminante de la noche llegó cuando Tini y los Jonas Brothers interpretaron juntos "This Is Me", una canción emblemática de la película Camp Rock, que marcó a toda una generación vinculada al universo Disney.
Este momento no solo evocó nostalgia entre los fanáticos presentes, también representó un potente símbolo de conexión generacional entre los artistas y su público.
La presentación no se limitó al dueto, ya que Tini también aprovechó para interpretar algunos de sus éxitos más reconocidos, fusionando así recuerdos del pasado con los logros actuales de su carrera.
La energía y química entre la cantante argentina y la banda estadounidense se sintió en todo momento, y este despliegue reavivó especulaciones sobre una posible colaboración musical en el futuro cercano.
La invitación de Tini Stoessel al escenario tiene un significado especial en su trayectoria: desde sus inicios, Tini expresó públicamente su admiración por los Jonas Brothers, lo que transformó este encuentro en un hito personal y profesional.
Anuncia fechas en Madrid para 2027
Mientras disfruta de este éxito junto a los Jonas Brothers, Tini Stoessel anunció su próxima visita a España como parte de su gira internacional.
La cantante argentina regresará a Madrid para presentarse en el Movistar Arena los días 26, 27 y 28 de enero de 2027, en el marco de su Futttura World Tour, el espectáculo más ambicioso de su carrera hasta hoy.
El Futttura World Tour promete un recorrido completo por todo el historial artístico de Tini Stoessel, combinando sus grandes hits con material inédito, en un formato diseñado como un repaso por sus diferentes etapas y evolución musical. El show fue pensado para reflejar cada transformación de su carrera, desde sus comienzos hasta la actualidad, en un evento único para sus seguidores españoles.
Las entradas para las tres fechas ya están disponibles y la expectativa en torno a sus conciertos en España sigue creciendo tras el éxito de su presentación junto a los Jonas Brothers en Argentina.