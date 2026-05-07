Resident Evil: Nueva historia y tráiler aterrador revelado

La franquicia de Resident Evil vuelve a la pantalla grande con una nueva propuesta cinematográfica que ya está dando de qué hablar entre fanáticos del terror y los videojuegos. El primer tráiler oficial de la nueva película dirigida por Zach Cregger fue finalmente revelado y dejó claro que esta entrega buscará alejarse de las adaptaciones anteriores para apostar por una experiencia mucho más intensa y cercana al horror de los videojuegos originales.
Las primeras imágenes muestran un ambiente oscuro, criaturas aterradoras y una narrativa enfocada en la supervivencia desde el punto de vista de un personaje común atrapado en medio del caos biológico que azota Raccoon City.
Una historia diferente dentro del universo Resident Evil
A diferencia de películas anteriores centradas en héroes preparados para el combate, esta nueva versión seguirá a Bryan, un mensajero médico que termina involucrado accidentalmente en un brote viral lleno de monstruos infectados.
El personaje será interpretado por Austin Abrams, quien encabeza un elenco completamente renovado que también incluye a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser.
Según explicó el propio director Zach Cregger, la intención es que el público experimente el terror desde una perspectiva más humana y vulnerable, similar a la sensación de miedo e incertidumbre que viven los jugadores en los videojuegos.
"No es una película de zombis"
Uno de los comentarios que más llamó la atención tras el lanzamiento del tráiler fue la declaración del director, quien aseguró que esta nueva adaptación "no es una película de zombis".
Cregger explicó que la historia se enfocará mucho más en el miedo a lo desconocido, la tensión psicológica y la supervivencia, además de incluir criaturas inspiradas en algunos de los monstruos más perturbadores de la saga de videojuegos.
De hecho, parte del diseño visual de las criaturas fue inspirado en Resident Evil 4 y Resident Evil 6, títulos reconocidos por sus enemigos grotescos y mutaciones extremas.
Un enfoque más fiel a los videojuegos
La nueva producción busca acercarse más al espíritu de los videojuegos clásicos de Capcom, especialmente a entregas como Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4.
El director incluso reveló que decidió no basarse en las películas anteriores y optó por construir una historia completamente nueva dentro del universo de la saga.
Además, los fanáticos ya descubrieron varios guiños escondidos dentro del tráiler, incluyendo objetos y referencias visuales tomadas directamente de los videojuegos originales.
El regreso del terror a Raccoon City
Las imágenes del adelanto muestran calles vacías, laboratorios, criaturas mutadas y escenas cargadas de tensión que recuerdan el ambiente opresivo que convirtió a Resident Evil en una de las franquicias más importantes del survival horror.
El tráiler también destaca por su tono más oscuro y menos enfocado en la acción exagerada que caracterizó algunas entregas anteriores de la saga cinematográfica.
Muchos seguidores celebraron precisamente ese cambio, asegurando en redes sociales que esta versión "sí parece Resident Evil".
Un director experto en horror
La nueva película está dirigida por Zach Cregger, cineasta conocido por sus trabajos en el género de terror como Barbarian y Weapons.
Su participación ha generado altas expectativas entre los seguidores del género, especialmente porque el director prometió una experiencia mucho más aterradora y emocional.
La producción corre a cargo de Constantin Film y PlayStation Productions, mientras que Sony Pictures distribuirá la película a nivel mundial.
La nueva película de Resident Evil tiene previsto llegar a los cines el próximo septiembre de 2026 y también contará con funciones en formato IMAX.