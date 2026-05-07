¿Thalía y Tommy Mottola se Divorcian? Últimas Noticias

El nombre de Thalía volvió a acaparar titulares internacionales luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible separación de Tommy Mottola, el empresario musical con quien ha mantenido una de las relaciones más estables y mediáticas del entretenimiento latino.
Las especulaciones crecieron después de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani asegurara en su programa que la pareja presuntamente atraviesa una crisis matrimonial y que incluso ya vivirían separados temporalmente.
Hasta el momento, ni Thalía ni Tommy Mottola han confirmado oficialmente una ruptura o proceso de divorcio, pero las versiones ya provocaron una ola de comentarios en redes sociales.
¿Qué originó los rumores?
Las versiones sobre un supuesto distanciamiento comenzaron a tomar fuerza luego de que se relacionara indirectamente el tema con el caso judicial que enfrenta Sean "Diddy" Combs en Estados Unidos.
Según lo mencionado en programas de espectáculos, la cantante mexicana presuntamente habría decidido mantener mayor distancia y privacidad debido al ambiente mediático generado alrededor del empresario estadounidense y algunas conexiones dentro de la industria musical.
Javier Ceriani afirmó que Thalía estaría viviendo temporalmente en un departamento en Miami, separado de la residencia principal que comparte con Tommy Mottola.
Además, aseguró que la cantante presuntamente habría solicitado el divorcio, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna fuente cercana a la pareja.
¿Qué relación tendría Tommy Mottola con el caso Diddy?
Uno de los puntos que más conversación generó en redes sociales es la supuesta relación indirecta de Tommy Mottola con el entorno musical vinculado al caso de Sean "Diddy" Combs.
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna acusación oficial ni investigación judicial que involucre al empresario musical en los problemas legales del rapero estadounidense.
Gran parte de las versiones difundidas provienen de especulaciones en redes sociales y programas de entretenimiento.
Una de las parejas más famosas del espectáculo
Thalía y Tommy Mottola comenzaron su relación a finales de la década de los noventa y se casaron en el año 2000 en una lujosa ceremonia que se convirtió en uno de los eventos más comentados del espectáculo latino.
Desde entonces, ambos han sido considerados una de las parejas más sólidas de la industria musical y empresarial.
Fruto de su matrimonio nacieron sus hijos Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, quienes han mantenido una vida alejada de la exposición mediática.
A lo largo de los años, Thalía y Mottola compartieron constantemente mensajes románticos, fotografías familiares y celebraciones especiales en redes sociales, reforzando la imagen de estabilidad en su relación.
Las redes reaccionan a los rumores
La noticia rápidamente provocó reacciones divididas entre los seguidores de la cantante mexicana.
Mientras algunos usuarios aseguran que podría tratarse únicamente de rumores sin fundamento, otros comenzaron a analizar las recientes publicaciones de la pareja en redes sociales buscando pistas sobre un posible distanciamiento.
También hubo quienes recordaron que varias celebridades han optado por mantener separaciones en privado antes de hacer anuncios oficiales.
El silencio de Thalía y Tommy Mottola
Hasta el momento, ni Thalía ni Tommy Mottola han realizado declaraciones públicas sobre las versiones difundidas en medios de espectáculos.
La cantante continúa activa en redes sociales promocionando proyectos personales y compartiendo contenido relacionado con música y estilo de vida, mientras que Mottola también mantiene actividad profesional normal.
Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, aunque el tema ya se convirtió en una de las noticias más comentadas del entretenimiento latino.
La posibilidad de una ruptura ha sorprendido especialmente porque la pareja está cerca de cumplir 26 años de matrimonio, consolidándose durante décadas como una de las relaciones más reconocidas del espectáculo internacional.