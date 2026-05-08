Flores para el Día de la Madre 2026: Elige por Personalidad

Para este Día de la Madre en 2026, los floristas coinciden en un mensaje clave: el mejor ramo es aquel que refleja la personalidad y los gustos de mamá, dejando en el pasado la tradición monolítica de regalar solo rosas rojas.
Según las últimas tendencias del mercado floral, elegir flores y colores en función de quién las recibe se impone como la forma ideal de sorprender en una fecha tan especial.
Cada año, mayo transforma las floristerías en un mar de rosas rojas, arraigando una costumbre pocas veces cuestionada.
Sin embargo, una nueva corriente sacude al sector: la floriografía o lenguaje de las flores se consolida como guía para acertar en el obsequio. Ahora, peonías, orquídeas, girasoles y tulipanes se presentan como alternativas para quienes buscan ir más allá del clásico ramo.
La personalidad de mamá, el nuevo punto de partida
Floristas y consultores internacionales subrayan que el valor de un regalo reside en lo bien que representa a quien lo recibe.
Plataformas como Flowers for Dreams destacan que en 2026, la intención y el significado pesan más que el tamaño o el costo del ramo. Mystic Flowers identifica tres líneas dominantes: arreglos con colores saturados y texturas llamativas, composiciones suaves en lavanda y amarillo pálido, y paletas cálidas de durazno y blush cargadas de emoción.
- Peonías para las madres sentimentales: Estos ramos transmiten generosidad y amor maduro, ideales para quienes atesoran recuerdos y detalles familiares.
- Orquídeas o crisantemos para las prácticas: Su durabilidad y facilidad de cuidado las convierten en la opción favorita de las madres pragmáticas.
- Girasoles y gerberas para las extrovertidas: Eligen flores vibrantes que transmiten alegría y positividad, perfectas para quienes iluminan cada reunión familiar.
- Tulipanes blancos y margaritas para mamás elegantes: Apuestan por la sobriedad y la armonía de arreglos minimalistas en un solo tono.
- Peonía suave o rosas blush para las románticas: Estas flores acompañadas de gypsophila expresan calidez y ternura, sin ambigüedades amorosas.
- Iris y lavanda para madres creativas: Evocan imaginación y originalidad, ideales para quienes valoran lo singular.
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El significado de los colores, clave para acertar
Más allá de elegir una especie específica, el color del ramo refuerza y personaliza el mensaje. Los floristas recomiendan:
- Rosa y blush: Gratitud, ternura y admiración; lo más recomendado para el Día de la Madre.
- Blanco: Pureza y serenidad, apropiados para madres contemplativas y de espíritu tranquilo.
- Amarillo: Optimismo y alegría, los preferidos para madres con energía positiva.
- Lila y lavanda: Creatividad e intuición, mensajes de admiración sofisticados.
- Naranja y durazno: Confianza y vitalidad, tonos en tendencia para arreglos más naturales.
- Morado intenso: Sabiduría y respeto profundo, asociados a flores como irises u hortensias.
En 2026, las flores en maceta se consolidan como alternativa sostenible y emotiva. Orquídeas, lavandas o suculentas plantadas pueden durar meses con mínimos cuidados y se ven cada vez más, sobre todo en mercados limeños como el de Santa Rosa. Los arreglos de suculentas decoradas con musgo, piedras y miniaturas ganan adeptos entre quienes apuestan por regalos duraderos.