Rumores: ¿Romance entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter?

Las especulaciones sobre una posible relación entre Sabrina Carpenter y Bad Bunny acapararon la atención de redes sociales tras la MET Gala, evento que sigue generando conversación más allá de los looks y momentos virales en la alfombra roja.
Un video difundido en X, antes Twitter, disparó los rumores al mostrar a dos personas dentro de una camioneta negra intentando evitar los flashes de las cámaras.
Los usuarios rápidamente señalaron que serían la cantante estadounidense y el artista puertorriqueño quienes estaban en el vehículo.
La grabación, que no deja ver con claridad los rostros de las personas, fue suficiente para que cientos de internautas aseguren en publicaciones que se trata de Sabrina Carpenter y Bad Bunny.
De acuerdo con comentarios en redes, ambos habrían abandonado juntos el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York después de la gala y se dirigieron al after-party oficial que siguió al evento.
La conversación digital creció en minutos y dividió opiniones. Por un lado, hay quienes celebran la supuesta nueva pareja del momento, mientras otros insisten en que podría ser solo una coincidencia o una simple salida de amigos tras el evento.
La ausencia de declaraciones públicas tanto de Sabrina Carpenter como de Bad Bunny contribuyó a la ola de especulaciones y dejó el misterio en el aire.
El antecedente en los Grammy
Los fanáticos más atentos trajeron al presente un episodio ocurrido en la más reciente entrega de los premios Grammy, cuando Sabrina Carpenter -según usuarios en redes- habría tenido un gesto considerado como "coqueto" hacia Benito, nombre real de Bad Bunny.
En esa ocasión, la interacción pasó casi inadvertida, pero ahora adquiere relevancia y se suma a la narrativa de un posible romance.
Esa pequeña interacción, que antes era solo un dato curioso para algunos seguidores, ahora es utilizada como argumento por quienes defienden la teoría de una relación emergente entre ambos artistas.
El fenómeno mediático evidencia cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier situación, incluso si no existen pruebas contundentes.