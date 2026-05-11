 Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: La foto que impactó redes
Farándula

La foto de Aislinn Derbez y Mauricio Ochamann juntos y enamorados que paralizó las redes

Los actores, quienes se divorciaron hace más de cinco años, sorprendieron a sus fans con un reencuentro que nadie vio venir.

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mauricio ochmann aislinn derbez, Instagram
mauricio ochmann aislinn derbez / FOTO: Instagram

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprenden nuevamente al mundo del entretenimiento al anunciar que compartirán pantalla en el filme Hasta el Fin del Mundo.

La producción marca su esperado reencuentro profesional años después de haber puesto fin a su matrimonio, lo que genera una gran expectativa tanto en sus seguidores como en la industria cinematográfica.

La noticia toma relevancia por el vínculo personal entre ambos actores: Aislinn Derbez y Ochmann comenzaron su relación durante la grabación de la cinta "A la mala" en 2014, contrajeron matrimonio en 2016 y, dos años después, se convirtieron en padres de Kailani.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann - Instagram

Sin embargo, a pesar de anunciar su divorcio en 2020, la expareja ha mantenido una convivencia armónica centrada en el bienestar de su hija y lejos de controversias mediáticas.

Mediante sus redes sociales, Aislinn Derbez compartió lo especial que es para ella este proyecto, resaltando cómo algunas historias cambian completamente de significado con el paso del tiempo y las experiencias personales de quienes las protagonizan.

"Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto", comentó la actriz, dejando ver la carga emocional que tiene este regreso conjunto al set.

Por su parte, Mauricio Ochmann añadió en redes sociales: "Qué bonito y especial ver materializado este proyecto juntos". Un mensaje breve pero significativo que pone en evidencia el respeto y la admiración mutua que han mantenido a lo largo de los años.

Más detalles

La trama de Hasta el Fin del Mundo aborda las transformaciones en las relaciones humanas con el paso de los años, alejándose de definiciones rígidas o convenciones tradicionales. Esta visión busca conectar con quienes han experimentado cambios en su vida personal y comprenden que las relaciones pueden tomar rumbos inesperados sin perder su valor.

Aislinn Derbez también dedicó palabras de agradecimiento al director Emiliano Castro Vizcarra y a todo el equipo de producción que hizo posible la realización del largometraje.

"Este proyecto es resultado del trabajo y compromiso de un gran grupo de personas", expresó la actriz.

El estreno de Hasta el Fin del Mundo está programado para llegar exclusivamente a las salas de cine el próximo 23 de julio.

Pese a su separación, Aislinn Derbez y Mauricio han demostrado que pueden colaborar en iniciativas conjuntas por el bien común.

Su prioridad sigue siendo la estabilidad y felicidad de su hija Kailani, lo que ha fortalecido una relación de respeto y cooperación que se refleja tanto fuera como dentro del set.

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