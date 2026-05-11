Maluma Anuncia Su Segundo Embarazo: ¡Va a Ser Papá Otra Vez!

Maluma sorprendió a sus seguidores este Día de la Madre al revelar que se encuentra esperando a su segundo bebé junto a su pareja Susana Gómez.
El artista colombiano emocionó a sus fans a través de una emotiva publicación en Instagram, donde compartió una fotografía en blanco y negro mostrando la pancita de embarazo de Gómez, mientras él y su hija Paris, de dos años, le dan un tierno beso a la barriguita.
La publicación en Instagram, que se viralizó en menos de 24 horas, acumuló 2,6 millones de "me gusta" y desató una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de reconocidas figuras del mundo del espectáculo.
Amigos y colegas de la industria como J Balvin, Ryan Castro y Prince Royce no tardaron en dejar comentarios con emojis de corazones y mensajes cariñosos para la familia.
Maluma eligió mantener el pie de foto sencillo, optando por un emoji de corazón azul celeste. El gesto fue suficiente para que sus fanáticos entendieran la señal. Esta muestra de cariño llegó en una fecha significativa, el 10 de mayo, acentuando aún más la emotividad del momento para el cantante y sus seguidores.
La relación entre el artista urbano y Susana Gómez comenzó en 2020. Desde entonces, ambos han compartido momentos importantes con su público.
En octubre de 2023, revelaron que esperaban a su primera hija, Paris, mediante el lanzamiento del video musical de la canción "Procura". Posteriormente, en marzo de 2024, Maluma publicó en sus redes un carrusel de fotos con su primogénita y escribió: "Mis primeros 15 días como Papá, esto es lo mejor que he vivido en mi Vida".
Un año de importantes lanzamientos
Además de los anuncios personales, Maluma continúa consolidando su carrera musical. Recientemente lanzó el sencillo "QHP piñata" junto a Sky Rompiendo y Kris R, reafirmando su presencia en el género urbano.
El artista aprovechó la efervescencia mediática para divulgar que, este jueves 15 de mayo, llega su séptimo álbum de estudio titulado "Loco x Volver". El disco cuenta con 14 temas e incluye colaboraciones con destacados artistas como Beéle, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Kany García.
Con este trabajo discográfico, el primero en tres años, Maluma busca reafirmar su liderazgo en la escena musical latina. La expectativa por el lanzamiento crece entre los seguidores, quienes no solo celebran su nueva etapa personal sino también los éxitos profesionales del intérprete de "Don Juan".