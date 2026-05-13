 U2 Graba Videoclip en Calles de México y Enloquece a Fans
Farándula

U2 enloquece a sus fans al grabar un videoclip en las calles de México

La famosa banda irlandesa sorprendió a los transeúntes de la capital mexicana con una actuación arriba de un autobús mientras grababan el video de su nuevo sencillo, Street of Dreams.

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U2-1-1.webp / FOTO:

La banda irlandesa U2 sorprendió a decenas de peatones este martes al tomarse el centro histórico de Ciudad de México para grabar el video musical de su más reciente sencillo, "Street of Dreams". 

El emblemático lugar elegido fue la Plaza Santo Domingo, transformada por unos minutos en escenario gracias al inconfundible estilo de la agrupación encabezada por Bono.

Desde la cima de un autobús intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretaron la nueva canción ante la mirada asombrada de transeúntes y fanáticos, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con imágenes y comentarios sobre el inesperado evento.

Después de la actuación, U2 compartió un mensaje en redes sociales que llenó de simbolismo la grabación en la capital mexicana: 

"Tomé un autobús en Ciudad de México, destino: Calle de los Sueños. ‘La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños’", publicó la banda junto al video del rodaje.

La canción "Street of Dreams", adelantaron, formará parte de su próximo álbum, el cual esperan lanzar a finales de este año. Los fanáticos ya cuentan los días para descubrir cómo sonará este nuevo material discográfico.

Activismo y estrenos recientes de la banda

U2 ha hecho del activismo y la opinión social una parte fundamental de su propuesta musical. En febrero, la banda lanzó el EP "Days of Ash", cuyo contenido aborda temas como la guerra en Medio Oriente y la situación de los migrantes en Estados Unidos. Más tarde, en abril, pusieron a la venta el EP "Easter Lily".

Sobre estos lanzamientos, Bono aclaró en el sitio oficial de la banda que ambos EPs no retrasarán el estreno del próximo álbum, cuyo título aún es una incógnita para sus seguidores.

"Estamos en el estudio, todavía trabajando en un álbum ruidoso, desordenado e ‘irrazonablemente colorido’ para tocar EN VIVO... que es donde U2 vive. Seguimos viendo el rock and roll vívido como un acto de resistencia contra toda esta atrocidad en nuestras pequeñas pantallas", aseguró el vocalista, haciendo alusión al contexto social y político que inspira su música.

No es la primera vez que U2 utiliza escenarios urbanos para causar impacto mediático. En 1987, la banda grabó el famoso video "Where the Streets Have No Name" en la azotea de un edificio del centro de Los Ángeles, una producción inspirada en la legendaria última presentación de The Beatles en una azotea de Londres con el álbum "Let It Be".

El paso de U2 por Ciudad de México, aunque fugaz, dejó huella no solo entre sus admiradores sino en la memoria colectiva de la ciudad, consolidando una vez más su reputación de reinventar la manera de compartir su música y su visión del mundo.

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