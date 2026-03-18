César Bono se recupera tras casi ahogarse en Guatemala

César Bono vivió un momento sumamente alarmante durante una transmisión en vivo, cuando sufrió un incidente que causó gran preocupación entre sus seguidores.
El evento tuvo lugar en un restaurante de Guatemala, donde César Bono compartía una comida en compañía de otras personas.
Instantes después de ingerir un trozo de pollo frito, comenzó a mostrar claros signos de asfixia, lo que desató el pánico entre quienes lo acompañaban y quienes seguían la transmisión en tiempo real.
En la grabación se escucharon voces desesperadas advirtiendo: "Se está ahogando, se está ahogando". Las personas que estaban junto al actor reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliarlo mientras la situación se transmitía en directo.
@leticia16501
Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro♬ Revenge - sofians
Gracias a la rápida intervención de sus acompañantes, César Bono logró estabilizarse y superar el episodio sin consecuencias graves para su salud, lo cual generó alivio tanto en la mesa como entre el público que presenciaba la escena y los seguidores del artista.
Problemas de salud recurrentes
A lo largo de los últimos años, la salud de César Bono ha sido motivo de inquietud debido a múltiples padecimientos que han afectado profundamente su bienestar.
En 2018, vivió el momento más crítico de su carrera médica: sufrió ocho infartos cerebrales y un infarto cardíaco que le provocaron daño neurológico permanente, comprometiendo gravemente su movilidad.
Desde entonces, depende en varias ocasiones del uso de silla de ruedas y, aunque ha seguido extensos tratamientos de rehabilitación física, las secuelas neurológicas se mantienen.
En 2022, el actor volvió a ser hospitalizado, esta vez a raíz de una úlcera gástrica acompañada de hemorragia y una infección intestinal causada por la bacteria Clostridium difficile, lo que agravó todavía más su ya delicado estado.
Sumado a todo esto, hacia finales de 2025, César Bono sufrió un accidente doméstico que resultó en la fractura de dos costillas del lado izquierdo, incrementando las molestias físicas que arrastraba desde años atrás.