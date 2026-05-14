Britney Spears causa caos en restaurante con ladridos y cuchillo

Britney Spears volvió a ser el centro de la atención pública al protagonizar un episodio controvertido en un restaurante de Los Ángeles, apenas unas semanas después de salir de rehabilitación.
Diversos medios internacionales divulgaron que la cantante fue vista alterando el ambiente en el establecimiento Blue Dog Tavern, ubicado en el barrio de Sherman Oaks, acompañada por un hombre y una mujer.
Según relataron algunos comensales a TMZ, Britney Spears elevó su voz en múltiples ocasiones, gritó y en un momento comenzó a "ladrar", generando incomodidad y preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.
Los testimonios describen la situación como desconcertante. Clientes presentes narraron que la artista se desplazó cerca de sus mesas sosteniendo un cuchillo en la mano; aunque no realizó gestos amenazantes ni movimientos bruscos, surgieron temores de que pudiera lastimarse involuntariamente o poner en riesgo a otros.
Además del incidente con el cuchillo, algunos comensales aseguran que Britney Spears encendió un cigarro y comenzó a fumar cerca de la entrada, pero aún dentro del restaurante.
El personal del Blue Dog Tavern pidió discretamente a la acompañante que la persuadiera para apagar el cigarro y respetar el reglamento del lugar.
Las escenas no terminaron allí. Varios testigos observaron momentos de complicidad entre la cantante y su acompañante masculino, quienes se alimentaban mutuamente y se decían palabras de cariño. Las personas que lo presenciaron comentaron que no sabían si se trataba de un juego o de una exhibición más de comportamiento errático.
La versión de Britney Spears y su equipo
Frente a estas acusaciones, un representante de Britney Spears respondió de inmediato, argumentando que los hechos fueron exagerados, y que la intérprete simplemente pasó una noche tranquila junto a su asistente y su guardaespaldas.
Según el portavoz de la artista, Britney Spears estaba relatando una anécdota sobre cómo su perro le ladró a unos vecinos, lo que habría sido malinterpretado por quienes presenciaron la escena.
El vocero insistió: la situación no representó ningún peligro y se viralizó fuera de contexto. En contraste con las diferentes versiones, sostuvo que Spears disfrutó de la comida y no realizó acciones que pusieran en riesgo a terceros.
La secuencia de eventos llega poco después de un periodo difícil para la cantante. En marzo de 2026, Britney Spears fue detenida bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias, lo que la llevó a internarse de manera voluntaria en un centro de rehabilitación entre el 12 y el 30 de abril de ese año.