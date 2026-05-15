Debate en Redes: Foto de Jennifer López y Su Hijo Impacta

La presencia de Max, el hijo de Jennifer López y Marc Anthony, en la alfombra roja del evento Netflix Upfront en Nueva York esta semana no pasó desapercibida.
El joven de 18 años asistió al evento junto a su madre JLo y de inmediato captó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales por un detalle muy específico.
Jennifer López, conocida internacionalmente como JLo, tiene dos hijos, Emme y Max, ambos fruto de su relación con Marc Anthony.
Generalmente, sus hijos han mantenido un perfil bajo y rara vez acompañan a su madre a eventos públicos. Sin embargo, en los últimos meses esto ha cambiado, particularmente en el caso de Max, quien anteriormente prefería mantenerse alejado de los flashes y las cámaras.
El cambio llamó la atención de seguidores y medios, ya que Emme es quien habitualmente se deja ver junto a su famosa madre, incluso participando en espectáculos de gran envergadura.
Ahora fue Max quien sorprendió al aparecer con JLo en un evento importante. Su aparición hizo que muchos notaran lo mucho que el joven ha crecido y cómo, según cibernautas, cada vez se parece más a su padre, Marc Anthony.
Debate sobre la apariencia de Max
Las fotos de la alfombra roja desataron una serie de comentarios en las redes sociales, donde se destacó la notable delgadez del joven.
Las imágenes circularon ampliamente y generaron opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos se centraron en el parecido físico entre Max y Marc Anthony, otros se enfocaron especialmente en la constitución física del adolescente.
- "Ok es delgado, obvio tiene la genética de su padre y eso está bien, pero creo que no es necesario dejar mostrar sus piernas tan delgadas".
- "Ese niño está falta de masa muscular".
- "El joven se ve bien y obvio no va a tener las piernas como un tanque si es flaco".
- "Sacó las piernas del papá".
Los comentarios reflejaron tanto elogios como críticas hacia el look y complexión de Max. Algunos señalaron que su apariencia es completamente natural considerando el físico de Marc Anthony, quien siempre se ha caracterizado por su silueta delgada.