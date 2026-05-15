Nuevo disco de Vicente Fernández: duetos y polémica incluida

La música de Vicente Fernández volvió a sonar con fuerza este 2026 gracias al lanzamiento de "Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1", un álbum especial que reúne la voz del icónico cantante mexicano con artistas actuales del regional mexicano y la música latina.
El proyecto fue presentado el 14 de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia entre los seguidores del llamado "Charro de Huentitán", quien sigue siendo una de las figuras más importantes de la música ranchera, incluso después de su fallecimiento.
El disco incluye colaboraciones con artistas como Christian Nodal, Yuri, Edén Muñoz y Ángela Aguilar, quienes reinterpretan algunos de los éxitos más emblemáticos de Vicente Fernández utilizando grabaciones originales del cantante.
¿Quién era Vicente Fernández?
Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Guadalajara, Jalisco, México. A lo largo de más de cinco décadas de carrera se consolidó como uno de los máximos representantes de la música ranchera y regional mexicana.
Canciones como "Volver, volver", "Mujeres divinas", "Acá entre nos", "Por tu maldito amor" y "Estos celos" marcaron generaciones enteras y lo convirtieron en un símbolo de la cultura mexicana en todo el mundo.
Además de su carrera musical, Vicente Fernández también triunfó en el cine mexicano durante las décadas de 1970 y 1980, participando en películas que reforzaron su imagen de charro tradicional.
Gracias a su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, incluyendo premios Grammy, Latin Grammy y estrellas en distintos salones de la fama musical.
El cantante falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, luego de permanecer varios meses hospitalizado debido a complicaciones de salud derivadas de una caída sufrida en su rancho "Los Tres Potrillos".
Posteriormente se informó que presentó síndrome de Guillain-Barré, problemas respiratorios y fallas orgánicas que deterioraron progresivamente su estado de salud.
Su muerte provocó conmoción internacional y miles de fanáticos acudieron a despedirlo en un homenaje realizado en la Arena VFG de Guadalajara.
El legado del "Charro de Huentitán"
A casi cinco años de su partida, Vicente Fernández continúa siendo una de las voces más escuchadas dentro del regional mexicano. Su legado sigue vigente gracias a nuevas generaciones que descubren sus canciones y a proyectos especiales impulsados por la familia Fernández.
El nuevo álbum busca precisamente mantener viva su música y acercarla a públicos jóvenes mediante duetos con artistas contemporáneos.
En redes sociales, muchos fanáticos destacaron la emoción de volver a escuchar la voz de Vicente Fernández en nuevas versiones, especialmente por la calidad de producción y los arreglos de banda sinaloense incluidos en el proyecto.
"La Ley del Monte" y la polémica con Ángela Aguilar
Uno de los temas que más llamó la atención fue "La Ley del Monte", canción que Ángela Aguilar grabó utilizando la voz original de Vicente Fernández.
La cantante apareció en un video publicado en las redes oficiales del intérprete agradeciendo a la familia Fernández por permitirle formar parte del homenaje.
"Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México", expresó Ángela.
La joven cantante también contó una anécdota personal sobre el artista. Según relató, Vicente Fernández la llamó después de enterarse de la muerte de uno de sus caballos y posteriormente le regaló otro, gesto que recordó con cariño.
"Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia", comentó.
Sin embargo, pese al tono emotivo del homenaje, la participación de Ángela Aguilar generó una ola de comentarios negativos en redes sociales.
Las críticas en redes sociales
Tras la publicación del video y del dueto, usuarios comenzaron a expresar su descontento con la inclusión de Ángela Aguilar en el proyecto.
Comentarios como "Había mejores artistas para el homenaje", "Todo iba bien hasta que apareció Ángela" y "No escucharé esa colaboración" comenzaron a viralizarse rápidamente.
Algunos internautas incluso aseguraron que otros artistas habrían sido mejor recibidos para interpretar "La Ley del Monte".
La controversia ocurre en medio del intenso escrutinio mediático que enfrenta Ángela Aguilar en los últimos meses debido a distintas polémicas relacionadas con su vida personal y su relación con Christian Nodal.
Pese a ello, otros seguidores defendieron la participación de la cantante y señalaron que el homenaje busca unir distintas generaciones de la música mexicana.