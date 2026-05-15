Bridgerton: Fecha de estreno de la temporada 5 en Netflix

La espera para la quinta temporada de "Bridgerton" será más larga de lo habitual: la nueva entrega se lanzará hasta 2027, con una historia que promete cambios importantes en el desarrollo de la saga familiar más vista de Netflix.
En el episodio final de la cuarta temporada, Kate Sharma (Simone Ashley) soltó una pregunta que generó incertidumbre tanto en los personajes como entre los fanáticos: "¿De quién será la próxima boda?".
A partir de este enigma, Netflix confirmó hace un mes que Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) volverá a buscar el amor tras la muerte de su esposo, John Stirling (Victor Alli).
El siguiente gran paso en su vida amorosa será junto a Michaela Stirling (Masali Baduza), quien llegará al centro de los próximos episodios.
La quinta temporada rompe el ciclo tradicional de estrenos bienales que caracterizó a la saga. Bela Bajaria, encargada de contenidos en Netflix, informó que la producción ya se filma en el Reino Unido y que la serie retornará recién en 2027.
Los nuevos episodios seguirán las líneas de las novelas de Julia Quinn, pero presentarán giros significativos para la televisión.
La trama se centrará en Francesca, la hija más introvertida de los Bridgerton. Luego de perder a John hace dos años, toma la decisión de regresar al competitivo mundo matrimonial, aunque en esta ocasión lo hace guiada por motivos "prácticos".
Sin embargo, la llegada de Michaela, prima de John, hará que la joven condesa cuestione sus convicciones: los sentimientos inesperados de Francesca pondrán a prueba su fidelidad a sus planes y sus verdaderos impulsos emocionales.
Detalles de la producción
La quinta temporada de "Bridgerton" contará con ocho episodios, sumándose a la tendencia de dividir los lanzamientos en dos partes, estrategia adoptada en las dos temporadas anteriores. Por ahora, el equipo de filmación sigue trabajando a ritmo intenso en distintos escenarios del Reino Unido.
Netflix aún no ha confirmado todas las apariciones especiales, aunque se espera que regresen figuras emblemáticas de la saga: Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Kate Sharma (Simone Ashley) y Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) podrían tener roles sorpresa. Por otro lado, aún es incierto si Regé-Jean Page, quien en su momento dio vida a Simon Basset, regresará para despedir la serie.
La cuarta temporada se enfocó en la relación entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), adoptando una dinámica de cuento de hadas al mejor estilo de "Cenicienta". Antes, la tercera temporada tuvo como protagonistas a Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), mientras la serie construía el universo romántico y familiar que la caracteriza.