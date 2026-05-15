 Nodal demanda a influencer por daño moral: lo que necesitas saber
Farándula

Nodal presenta demanda millonaria contra reconocido influencer por daño moral

Cansado de los ataques, el cantante mexicano inició un tramite legal por difamación tras las recientes declaraciones del influencer.

Compartir:
Nodal, Instagram
Nodal / FOTO: Instagram

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica tras iniciar una demanda civil por daño moral contra el conocido influencer mexicano Zorrito Youtubero, alegando que el creador de contenido difundió información falsa que afecta su imagen y reputación.

El conflicto se hizo público cuando Zorrito Youtubero compartió en sus redes sociales detalles sobre la demanda, mostrando fotografías de documentos legales y capturas de pantalla de mensajes directos enviados por la cuenta de Instagram de Christian Nodal, en los que el cantante le advierte: "Prepárate".

El equipo legal de Nodal exige una indemnización de 760 mil pesos por el supuesto daño moral ocasionado, argumentando que los comentarios y publicaciones del influencer han impactado negativamente la percepción del público sobre el artista.

Además de la compensación económica, Nodal solicita que, si la resolución le es favorable, el influencer publique fragmentos de la sentencia en las plataformas donde realizó las críticas. Esta medida busca reparar el daño a la imagen pública del cantante sonorense.

Foto embed
Nodal demanda - X

Reacción del influencer y la respuesta en redes

Lejos de mostrarse preocupado, Zorrito Youtubero adoptó una postura irónica frente a la situación, asegurando que sus publicaciones siempre tienen un tono humorístico y negando cualquier intención de dañar la carrera de Nodal. El propio influencer atribuyó su ausencia reciente en redes sociales al desarrollo de la demanda.

Las imágenes que ha publicado incluyen no solo documentos legales sino también mensajes privados en los que Nodal expresa su incomodidad y molestia por el contenido difundido sobre él.}

Zorrito Youtubero se ha destacado en redes sociales por hablar sobre el mundo del espectáculo, chismes y controversias. El influencer ha conseguido más de 700 mil seguidores, quienes esperan constantemente novedades y actualizaciones sobre celebridades nacionales e internacionales.

Durante su trayectoria en el entretenimiento digital, ha opinado sobre distintas figuras del medio, sin embargo, la disputa con Christian Nodal marcó un punto de inflexión al originar acciones legales y atraer la atención mediática.

En Portada

Siempre reinó la luz y no la oscuridad, afirma Porras al presentar resultados a un día de entregar el cargot
Nacionales

"Siempre reinó la luz y no la oscuridad", afirma Porras al presentar resultados a un día de entregar el cargo

10:37 AM, Mayo 15
Organizaciones sociales piden al nuevo Fiscal General frenar la persecución políticat
Nacionales

Organizaciones sociales piden al nuevo Fiscal General frenar la persecución política

09:47 AM, Mayo 15
DGT aplica sanciones por aumento no autorizado en tarifa de buses en Sacatepéquezt
Nacionales

DGT aplica sanciones por aumento no autorizado en tarifa de buses en Sacatepéquez

09:00 AM, Mayo 15
Comunicaciones: Mensajes de jugadores que inquietan a la aficiónt
Deportes

Comunicaciones: Mensajes de jugadores que inquietan a la afición

12:42 PM, Mayo 15
Así será la Súper Copa de Guatemala 2026t
Deportes

Así será la Súper Copa de Guatemala 2026

10:59 AM, Mayo 15

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos