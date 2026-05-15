Nodal demanda a influencer por daño moral: lo que necesitas saber

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica tras iniciar una demanda civil por daño moral contra el conocido influencer mexicano Zorrito Youtubero, alegando que el creador de contenido difundió información falsa que afecta su imagen y reputación.
El conflicto se hizo público cuando Zorrito Youtubero compartió en sus redes sociales detalles sobre la demanda, mostrando fotografías de documentos legales y capturas de pantalla de mensajes directos enviados por la cuenta de Instagram de Christian Nodal, en los que el cantante le advierte: "Prepárate".
El equipo legal de Nodal exige una indemnización de 760 mil pesos por el supuesto daño moral ocasionado, argumentando que los comentarios y publicaciones del influencer han impactado negativamente la percepción del público sobre el artista.
Además de la compensación económica, Nodal solicita que, si la resolución le es favorable, el influencer publique fragmentos de la sentencia en las plataformas donde realizó las críticas. Esta medida busca reparar el daño a la imagen pública del cantante sonorense.
Reacción del influencer y la respuesta en redes
Lejos de mostrarse preocupado, Zorrito Youtubero adoptó una postura irónica frente a la situación, asegurando que sus publicaciones siempre tienen un tono humorístico y negando cualquier intención de dañar la carrera de Nodal. El propio influencer atribuyó su ausencia reciente en redes sociales al desarrollo de la demanda.
Las imágenes que ha publicado incluyen no solo documentos legales sino también mensajes privados en los que Nodal expresa su incomodidad y molestia por el contenido difundido sobre él.}
Zorrito Youtubero se ha destacado en redes sociales por hablar sobre el mundo del espectáculo, chismes y controversias. El influencer ha conseguido más de 700 mil seguidores, quienes esperan constantemente novedades y actualizaciones sobre celebridades nacionales e internacionales.
Durante su trayectoria en el entretenimiento digital, ha opinado sobre distintas figuras del medio, sin embargo, la disputa con Christian Nodal marcó un punto de inflexión al originar acciones legales y atraer la atención mediática.