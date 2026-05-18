El asombroso animatrónico de Baby Yoda en The Mandalorian

La galaxia de Star Wars volvió a apoderarse de Hollywood Boulevard con el esperado estreno mundial de The Mandalorian & Grogu, la nueva película de Disney y Lucasfilm que llevará nuevamente a Din Djarin y Grogu a la pantalla grande.
La premiere se realizó en el icónico Teatro Chino TCL y reunió a figuras importantes del elenco y producción, entre ellos Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jon Favreau y varios integrantes del universo Star Wars.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición del impresionante animatrónico de Grogu, el pequeño personaje conocido mundialmente como "Baby Yoda", quien cautivó a los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Grogu se roba todas las miradas
Durante la alfombra roja, Disney presentó una versión animatrónica hiperrealista de Grogu que sorprendió por sus movimientos, expresiones y nivel de detalle.
El personaje interactuó con parte del elenco y posó frente a las cámaras mientras los fanáticos reaccionaban emocionados al ver al pequeño ser verde "cobrar vida" fuera de la pantalla.
Desde su debut en The Mandalorian en 2019, Grogu se convirtió en uno de los personajes más populares de la franquicia Star Wars y en un fenómeno mundial de cultura pop gracias a su apariencia tierna y la relación que desarrolla con Din Djarin.
Las imágenes del animatrónico inundaron plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios destacaron el trabajo realizado por Lucasfilm para recrear al personaje.
Pedro Pascal regresa como Din Djarin
Pedro Pascal vuelve a interpretar a Din Djarin, el mandaloriano que desde la primera temporada asumió el papel de protector de Grogu.
La película se sitúa después de los acontecimientos de la tercera temporada de la serie y mostrará a ambos personajes enfrentando nuevas amenazas mientras colaboran con la Nueva República en una misión especial.
Según adelantos y reportes especializados, la historia incluirá persecuciones espaciales, combates y nuevas alianzas dentro de una galaxia todavía afectada por los restos del Imperio.
Nuevos personajes en el universo Star Wars
Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la incorporación de nuevos actores y personajes.
Entre ellos destaca Sigourney Weaver, reconocida por su trabajo en franquicias como Alien y Avatar, además de Jeremy Allen White, quien presta su voz a Rotta the Hutt, hijo de Jabba the Hutt.
La película también representa el regreso creativo de Jon Favreau, creador de The Mandalorian y una de las figuras más importantes en la nueva etapa televisiva de Star Wars.
Favreau dirige el proyecto y participa en el guion junto a Dave Filoni y Noah Kloor.
De Disney+ a la pantalla grande
The Mandalorian inició como una serie exclusiva de Disney+ y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma.
La producción ayudó a revitalizar el universo Star Wars tras el cierre de la trilogía cinematográfica más reciente y logró conectar tanto con nuevos seguidores como con fanáticos históricos de la saga.
Ahora, Lucasfilm apuesta por trasladar esa popularidad al cine con una producción diseñada específicamente para salas IMAX y formatos de gran escala.
La cinta contará nuevamente con música de Ludwig Göransson, compositor responsable del sonido característico de la serie.
Estreno en Guatemala
Los seguidores de Star Wars en Guatemala también podrán disfrutar muy pronto de la nueva aventura galáctica.
The Mandalorian & Grogu llegará a los cines guatemaltecos el próximo 21 de mayo de 2026. Las funciones estarán disponibles en las principales cadenas de cine del país y se espera una gran asistencia de fanáticos de la saga.
La producción ha generado enorme expectativa debido a que representa el regreso de Star Wars a la pantalla grande con personajes nacidos originalmente en streaming.
Además, varios cines ya comenzaron a promocionar productos especiales, funciones temáticas y artículos coleccionables relacionados con Grogu y el universo mandaloriano.