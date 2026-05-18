Georgina Rodríguez impacta con sorprendente cambio de look

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia internacional tras aparecer en el Festival de Cannes 2026 con un look completamente distinto al que acostumbra mostrar en redes sociales y eventos públicos.
La modelo, empresaria e influencer española impactó al lucir una larga melena rubio platino durante los Kering Women in Motion Awards, una de las actividades más exclusivas del famoso festival de cine francés.
La transformación rápidamente provocó miles de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que la pareja de Cristiano Ronaldo lucía "irreconocible" debido al radical cambio de imagen.
La aparición de Georgina en Cannes ocurre en medio de una etapa en la que ha reducido considerablemente su exposición en redes sociales, por lo que la sorpresa entre sus seguidores fue aún mayor.
Un look inspirado en los años 80
El nuevo estilo de Georgina recordó a varios seguidores la estética que popularizó Madonna durante la década de los años 80: cabello rubio platinado, raíces oscuras y un acabado desenfadado pero elegante.
Detrás de esta transformación estaría Dimitris Giannetos, reconocido estilista de celebridades y uno de los peluqueros favoritos de figuras como Kim Kardashian, Gigi Hadid, Demi Moore y Amal Clooney.
El propio estilista definió el look como "French Girl Blonde", una tendencia que combina tonos rubios ceniza con raíces ligeramente oscuras para crear un efecto más natural y sofisticado.
Según expertos en belleza, este estilo busca proyectar una imagen fresca, moderna y luminosa sin perder naturalidad.
¿Cambio real o una peluca?
Sin embargo, el nuevo look también abrió un debate entre medios especializados y usuarios de internet. Algunos señalaron que podría no tratarse de un cambio permanente, sino de una peluca de alta calidad.
Portales dedicados al entretenimiento y la moda indicaron que al ampliar las fotografías no se aprecia claramente el cuero cabelludo ni la raíz del cabello, detalle que alimentó las especulaciones sobre un posible accesorio capilar.
Además, varios asistentes al festival aseguraron que Georgina llegó previamente a su hotel con el cabello recogido y oscuro, por lo que muchos consideran poco probable que el proceso de decoloración se realizara en tan poco tiempo.
Aun así, la influencer no ha confirmado oficialmente si se trata de una transformación definitiva o temporal.
Georgina y su consolidación como ícono de moda
En los últimos años, Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del mundo de la moda y el entretenimiento. Su presencia en eventos internacionales ha crecido de forma considerable gracias a colaboraciones con marcas de lujo, campañas publicitarias y apariciones en alfombras rojas.
Además de su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina ha construido una carrera propia como empresaria, influencer y modelo, acumulando millones de seguidores en Instagram y otras plataformas digitales.
Su serie documental también ayudó a mostrar aspectos de su vida personal, desde su faceta como madre hasta el lujo y las exigencias que acompañan su rutina diaria.