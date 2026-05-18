 Jimena Maradiaga: Accidente Impactante y Estado de su Mano
Farándula

La guatemalteca Jimena Maradiaga sufre tremendo accidente y muestra cómo quedó su mano

La joven compartió un video en Tik Tok en donde mostró cómo terminó su mano tras el accidente que tuvo.

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Jimena Maradiaga, Jimena Maradiaga
Jimena Maradiaga / FOTO: Jimena Maradiaga

La guatemalteca Jimena Maradiaga experimentó un tremendo accidente que dejó su mano con una profunda cortada.  La joven decidió compartir públicamente lo ocurrido a través de un video publicado en TikTok, donde mostró detalladamente la magnitud de la lesión.

En la grabación, Jimena aparece acompañada de su primo, quien estuvo presente durante el momento del incidente.  El video generó impacto entre sus seguidores, quienes pudieron evidenciar claramente cómo quedó su mano tras sufrir la cortada.

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Jimena Maradiaga - Jimena Maradiaga

Por la gravedad de la lesión, fue necesario colocarle varios puntos en la mano para cerrar completamente la cortada. Jimena fue atendida de inmediato en un centro de salud, donde los médicos realizaron el procedimiento requerido para suturar la herida.

A pesar de lo grave que resultó ser el accidente y de tener que someterse a este procedimiento médico, la joven guatemalteca demostró una actitud completamente diferente a la que muchos hubieran esperado en una situación similar. En el video donde mostró su mano con los puntos, Jimena afirmó de manera categórica que no se iba a perder del desfile hípico en Gualan, evento que aparentemente tenía planes de asistir.

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Su determinación y actitud resiliente frente a la adversidad llamó la atención de todos aquellos que vieron la publicación. Esta declaración demostró que el accidente no sería un impedimento para que continuara con sus actividades y planes.

Los fans de Jimena no dudaron en manifestar su preocupación por su estado de salud tras ver el video del accidente. Mensajes de apoyo, buenos deseos y palabras de aliento inundaron los comentarios de la publicación en redes sociales, demostrando el cariño genuino que sus seguidores sienten hacia ella.

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Finalmente, fiel a su palabra, Jimena logró asistir al desfile hípico en Gualan y disfrutó de la feria, probando que su determinación no era solo palabras, sino una verdadera actitud de vida ante los obstáculos que se le presentaban.

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