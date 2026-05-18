 Impactantes Imágenes del Accidente de Michael Jackson
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Revelan las imágenes reales del accidente de Michael Jackson, cuando agarro fuego su cabeza

El ícono pop sufrió quemaduras capilares durante la grabación de un comercial un suceso que detonó su adicción a analgésicos y que marcó el inicio de su calvario personal.

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Michael Jackson, EFE
Michael Jackson / FOTO: EFE

En enero de 1984, cuando el mundo celebraba la llegada de la Macintosh 128K de Apple y el álbum Thriller de Michael Jackson dominaba las listas, un accidente marcó un antes y un después en la vida del Rey del Pop

En pleno auge de su carrera, Michael Jackson participó en la grabación de un comercial para Pepsi junto a sus hermanos en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, un proyecto que exigía una puesta en escena tan espectacular como peligrosa.

La producción buscaba ver a Michael bajar una gran escalera rodeado de efectos pirotécnicos, bailando al ritmo de una versión adaptada de Billie Jean frente a un público en vivo. 

La secuencia se repitió en varias ocasiones bajo la mirada insatisfecha del director Bob Giraldi, quien le pidió esperar para lograr el momento preciso del show.

Michael Jackson obedeció, pero cuando descendió por la escalera en el instante señalado, una explosión de magnesio desencadenó el desastre: las chispas encendieron su cabello en pleno escenario mientras seguía bailando sin percatarse de inmediato del fuego.

Un accidente público y sus secuelas

El incidente, presenciado por el público y el equipo, se propagó rápidamente en los medios. Al día siguiente, The New York Times informó que Michael Jackson fue hospitalizado con quemaduras de segundo grado en el cráneo.

El accidente sucedió alrededor de las 18:30, durante una escena que simulaba un concierto, y requirió atención inmediata de especialistas. El cantante fue trasladado del Centro Médico Cedars-Sinai a una unidad de quemados en el Centro Médico Brotman en Culver City.

El propio Michael escribió en su autobiografía "Moonwalk" sobre el impactante momento: sus manos reaccionaron instintivamente intentando aplacar las llamas mientras la gente de producción se apresuraba a ayudarlo. Jermaine, uno de sus hermanos, pensó que alguien le había disparado debido al caos en el teatro lleno.

Michael Jackson nunca demandó a Pepsi. En su lugar, logró que la empresa donara 1,5 millones de dólares al Centro de Quemados de Brotman, que fue rebautizado en su honor como el Centro de Quemados Michael Jackson. Este gesto buscó dar un propósito a la tragedia que lo marcó física y emocionalmente.

El dolor en el cuero cabelludo, producto de las graves quemaduras, persistió a lo largo de los años. Michael recurrió a distintos y complejos tratamientos médicos e incluso optó por usar pelucas de manera permanente tras perder cabello en la zona afectada.

En 1993, afrontó una segunda cirugía en el cráneo, mientras batallaba también con la adicción a los analgésicos, una lucha que comenzó tras el accidente.

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Accidente Michael Jackson - Instagram

El incidente representó un quiebre crucial en la vida y carrera del artista. Desde entonces, las consecuencias físicas y el dolor crónico influenciaron muchas de sus decisiones y marcaron un periodo turbulento.

La huella de aquel grave accidente se extendió hasta sus últimos días y hoy, el hecho es parte fundamental de su historia, recreado en la reciente película biográfica sobre Michael Jackson.

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Accidente Michael Jackson - Instagram

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