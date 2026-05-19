 Nicola Porcella Casi Electrocuta: Video Filtrado Impactante
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Nicola Porcella casi se electrocuta mientras estaba con sus fans, filtran video

Nicola Porcella vivió un inesperado momento durante una transmisión en vivo que encendió las alarmas entre sus compañeros.

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Nicola Porcella , Nicola Porcella
Nicola Porcella / FOTO: Nicola Porcella

El actor y conductor peruano Nicola Porcella protagonizó un momento de tensión durante la semifinal de Hoy soy el Chef. Y es que el famoso sufrió una quemadura mientras preparaba uno de los platillos del programa.

El incidente ocurrió frente a cámaras y generó preocupación inmediata entre los conductores del matutino. Todo sucedió mientras Nicola compartía cocina con Omar Fierro, en medio del reto culinario que enfrentaban en el reality integrado al programa Hoy.

En pleno proceso de preparación, el exhabitante de La Casa de los Famosos México comenzó a mostrar molestias tras el contacto con aceite caliente. De acuerdo con lo mostrado en la emisión, Nicola reaccionó entre gestos de dolor y bromas, lanzando un reclamo a su compañero.

"Au... me quemó Omar", expresó el conductor, intentando restarle dramatismo al momento pese a la evidente incomodidad. La reacción de Andrea Legarreta no tardó en llegar. Al notar lo ocurrido, la conductora detuvo por un momento la dinámica para verificar el estado de Nicola y explicar al público lo que había sucedido.

Más de Nicola Porcella

"Se quemó... ¿Te quemaste Nicola? Le cayó aceite caliente", comentó la presentadora visiblemente preocupada durante la transmisión. Incluso, entre el nerviosismo y la tensión del momento, Andrea hizo una petición para que revisaran al actor y confirmaran que la lesión no fuera de gravedad, generando un ambiente de solidaridad entre el elenco del programa.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el episodio rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del matutino, quienes comentaron el momento en redes sociales y destacaron la rápida reacción del equipo.

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Una publicación relacionada con el hijo de La Gualdana desató una ola de preguntas en redes sociales.

Nicola Porcella se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión mexicana tras su paso por La Casa de los Famosos México.  Originario de Perú, el también actor y modelo ganó gran notoriedad por su carisma y espontaneidad, características que lo han llevado a integrarse a distintos proyectos televisivos y realities.

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