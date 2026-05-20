Kylie Minogue revela lucha contra el cáncer por segunda vez

La cantante australiana Kylie Minogue abrió su corazón y compartió una de las experiencias más difíciles de su vida al revelar que volvió a enfrentar cáncer en 2021, más de 15 años después de haber superado su primer diagnóstico.
La confesión forma parte de Kylie, la nueva serie documental de la artista estrenada en Netflix, donde repasa distintos momentos de su carrera, sus éxitos musicales y también los desafíos personales que marcaron su vida lejos de los escenarios.
Según explicó la cantante, decidió mantener el diagnóstico en privado mientras atravesaba el tratamiento y la recuperación, alejándose parcialmente de la vida pública durante ese periodo.
"He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decirlo. No sentía ninguna obligación de contárselo al mundo", expresó Minogue en el documental.
Un nuevo diagnóstico después de superar el cáncer en 2005
La artista ya había enfrentado una dura batalla contra el cáncer de mama en 2005, una noticia que en aquel momento conmocionó al mundo del espectáculo y obligó a cancelar parte de su gira Showgirl.
Durante ese proceso, Kylie se convirtió en una de las voces más visibles en campañas de concientización sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana.
Ahora, la cantante reveló que en 2021 recibió un segundo diagnóstico relacionado con la enfermedad tras someterse a un chequeo rutinario.
"La detección temprana fue de mucha ayuda y estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien", comentó la intérprete australiana.
La artista también explicó que quiso mantener la situación en privado porque emocionalmente no se sentía preparada para hablar del tema públicamente.
"Simplemente no podía porque era solo una sombra de lo que fui", confesó.
La música fue su refugio
Mientras enfrentaba nuevamente problemas de salud, Kylie Minogue también preparaba el que terminaría siendo uno de los mayores regresos musicales de su carrera reciente.
En 2023 lanzó el álbum Tension y el exitoso sencillo Padam Padam, canción que rápidamente se volvió viral y le permitió reconectarse con nuevas generaciones de fanáticos alrededor del mundo.
La cantante aseguró que la música fue una de las principales motivaciones para seguir adelante durante el tratamiento. "La vida tiene sentido arriba del escenario", afirmó en el documental.
Además, explicó que durante muchas entrevistas estuvo cerca de revelar públicamente lo que estaba viviendo, aunque finalmente decidió guardar silencio hasta sentirse emocionalmente lista.
"Quería contar lo que había pasado para poder dejarlo ir", señaló.
Su familia temió por su salud
La serie documental también incluye declaraciones de su hermana, Dannii Minogue, quien habló sobre el miedo e incertidumbre que vivió la familia durante esos meses.
"No sabíamos si volvería a estar bien otra vez. Solo quería estar con ella", comentó Dannii visiblemente emocionada.
Las declaraciones generaron una fuerte reacción entre los seguidores de Kylie, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración hacia la cantante.
Muchos usuarios destacaron la fortaleza emocional de la artista por haber atravesado el proceso en silencio mientras continuaba trabajando en nueva música.
¿Una canción inspirada en su enfermedad?
Tras la revelación, varios fanáticos comenzaron a relacionar la canción Story, incluida en el álbum Tension, con la enfermedad que enfrentó en secreto.
La letra contiene frases que muchos interpretan como referencias a una batalla interna y emocional: "No dejé que el mundo lo supiera / Estaba librando una gran batalla".
Aunque Kylie no confirmó oficialmente que la canción esté inspirada en el cáncer, seguidores y medios especializados consideran que podría reflejar parte de la experiencia que atravesó en esos años.
Kylie Minogue continúa activa y enfocada en nuevos proyectos
Actualmente, Kylie Minogue se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera reciente.
Además del éxito de Padam Padam y su serie documental, la cantante continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y presentaciones internacionales.
La artista, considerada una de las figuras más importantes del pop australiano y mundial, también aprovechó su testimonio para enviar un mensaje sobre la importancia de los controles médicos.
"Habrá alguien ahí a quien le ayudará este recordatorio para hacerse chequeos", expresó.
Con esta revelación, Kylie Minogue no solo mostró una faceta mucho más íntima y vulnerable, sino que también volvió a convertirse en inspiración para miles de personas que enfrentan enfermedades similares alrededor del mundo.