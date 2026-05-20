 Zara y Bad Bunny lanzan la colección 'Benito Antonio'
Farándula

Zara y Bad Bunny se unen para lanzar la colección "Benito Antonio"

El cantante y la firma de moda global presentan una impactante colección de 150 piezas, inspirada en la cultura puertorriqueña y vista en eventos icónicos como el Super Bowl y la Met Gala.

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Bad Bunny Zara, Instagram
Bad Bunny Zara / FOTO: Instagram

Bad Bunny y Zara sorprendieron al mundo de la moda y la música con el lanzamiento de "BENITO ANTONIO", una colección de 150 piezas que ya había dado de qué hablar antes de ser oficialmente revelada. 

El artista dejó pistas estratégicamente durante apariciones en escenarios internacionales, lo que mantuvo a sus seguidores atentos sin saber que ya estaban viendo parte de la propuesta creativa que ahora se puede adquirir.

Durante los últimos meses, Bad Bunny lució prendas exclusivas diseñadas junto a Zara en eventos históricos.

El pasado 8 de febrero, cuando el cantante hizo historia como el primer latino masculino en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX ante una audiencia superior a 100 millones, lo hizo vistiendo atuendos inéditos desarrollados en alianza con la firma española.

Poco después, el 4 de mayo, deslumbró en la Met Gala con un esmoquin negro de diseño propio y confección de Zara. En esa ocasión, optó por una versión de sí mismo envejecida, eclipsando reflectores y anticipando lo que hoy se materializa con "BENITO ANTONIO". Estas apariciones funcionaron como antesala para la revelación de la colección.

La expectación por hacerse con alguna de las piezas de "BENITO ANTONIO" ya comenzó, luego de una apertura secreta en la tienda de Plaza Las Américas en San Juan, Puerto Rico.

A partir del 21 de mayo la colección estará disponible a nivel mundial en zara.com y en una cuidada selección de tiendas físicas.

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Bad Bunny Zara - Instagram

Un clóset completo: del streetwear al diseño exclusivo

"BENITO ANTONIO" no se limita a una colaboración pasajera. La propuesta reúne 150 prendas que ofrecen un recorrido visual y cultural entre la moda urbana y el sello de autor.

El desarrollo contó con el apoyo del estudio gráfico M/M Paris e incorpora elementos visuales cotidianos de Puerto Rico:

  • Texturas artesanales
  • Infraestructura urbana como postes eléctricos
  • Detalles característicos de la vida en la isla
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Bad Bunny Zara - Instagram

Bad Bunny transformó cada detalle en piezas de moda, imprimiendo su identidad y creatividad a lo largo de toda la colección.

La imagen de lanzamiento refleja el enfoque personal que marcó toda la colaboración. Las fotografías oficiales de la campaña, capturadas en las playas de Puerto Rico por STILLZ, colaborador habitual de Bad Bunny.

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Bad Bunny Zara - Instagram

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