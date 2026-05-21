 Atrapan narcotraficante con droga oculta en mercancía de Kim Kardashian
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Atrapan a narcotraficante que ocultaba droga en mercadería de Kim Kardashian

La empresaria está en medio del ojo del huracán luego de que un camión cargado con productos de SKIMS, su marca de ropa, fuera atrapado por contrabando de cocaína.

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Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

La marca de lencería Skims de Kim Kardashian fue relacionada indirectamente con un caso de tráfico de drogas en el Reino Unido, tras la incautación de más de siete millones de libras esterlinas en cocaína escondida en un camión que transportaba sus productos.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) reveló que un camión con 28 palets de prendas Skims fue interceptado en septiembre pasado en el puerto de Harwich, Essex, durante un control rutinario tras desembarcar de un ferry procedente de los Países Bajos.

Las autoridades llevaron el camión a una inspección minuciosa usando rayos X. El cargamento de ropa era legítimo y ni la empresa exportadora ni la importadora tenían vínculos con el contrabando.

Sin embargo, los agentes notaron una modificación inusual: una cubierta de piel en las puertas traseras del remolque.

Al revisar el interior, los agentes encontraron 90 paquetes de cocaína, cada uno con un kilo de peso. La investigación detalló que Jakub Jan Konkel, conductor polaco de 40 años, realizó una parada de 16 minutos no registrada en el tacógrafo, un dispositivo que monitorea los tiempos de conducción y descanso en vehículos pesados.

Durante el interrogatorio, Konkel negó saber sobre la droga. Sin embargo, tras la presentación de pruebas admitió haber accedido a transportar la cocaína a cambio de 4.500 euros.

Condena firme para el implicado

El Tribunal de la Corona de Chelmsford sentenció a Konkel a 13 años y medio de prisión por tráfico de drogas. La NCA subrayó en su comunicado que "los grupos de crimen organizado recurren a conductores corruptos para mover drogas de clase A, ocultándolas en cargamentos completamente legales como este".

La ropa de la marca Skims, fundada por Kim Kardashian en 2019, no tenía ninguna relación con la operación ilegal. Las autoridades confirmaron que ni la celebridad ni su empresa formaban parte del esquema criminal, pero la magnitud del caso hizo que su nombre figurara en el informe policial debido a la coincidencia del cargamento.

Paul Orchard, director de operaciones de la NCA, enfatizó la gravedad de la situación: "Las drogas de clase A están en el epicentro de numerosos delitos y provocan sufrimiento en comunidades de todo el Reino Unido".

Jason Thorn, subdirector de la Fuerza Fronteriza, añadió que "estas sustancias destruyen vidas y causan miseria". Ambas instituciones destacaron la importancia de los controles y la cooperación internacional para frenar el tráfico de estupefacientes.

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