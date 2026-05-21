 Tequila y Pérdida de Peso: Estudio Revela Beneficios
Farándula

¿Cómo el tequila puede ayudarte a adelgazar? Estudio lo revela

¿Para qué sirve el tequila? Esta bebida se ha asociado con beneficios como ayudar en la pérdida de peso, mejorar el sistema inmune y hasta prevenir la diabetes,

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Una investigación presentada en una reunión de la Sociedad Química Estadounidense sugiere que un poco de tequila podría ayudar a evitar el aumento de peso; afirman que los edulcorantes del tequila llamados agavinas podrían ayudar a perder peso.

El estudio data de 2014, pero la idea del tequila como secreto para bajar de peso ha vuelto a cobrar fuerza recientemente; su atractivo es bastante evidente.

Y no es la primera vez que se promocionan los beneficios del tequila para la salud. Es una de las pocas bebidas alcohólicas permitidas en la dieta cetogénica , y se le atribuyen propiedades milagrosas como la reducción del colesterol y la mejora de la digestión.

Sin embargo, el estudio presentado a la ACS sugiere que esta bebida tiene aún más potencial.

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Karol G y la fundadora de Casa Dragones, Bertha González Nieves, hicieron mancuerna para crear este tequila inspirado en la canción de la cantante “200 Copas”.

El tequila se elabora con la planta de agave , que contiene azúcares llamados agavinas. Los azúcares simples presentes en muchos alimentos pueden elevar el nivel de azúcar en sangre; este efecto es el que relaciona muchos azúcares añadidos con enfermedades como la diabetes tipo 2. 

Las agavinas, azúcares del agave, no son digeribles, lo que significa que no elevan el nivel de azúcar en sangre al consumirlas.

Más detalles

Los investigadores probaron las agavinas en ratones, aunque no en forma de tequila. Los ratones se mantuvieron sobrios; las agavinas se añadieron en forma más pura a su agua potable.

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¿Te gusta el #tequila? Esta deliciosa bebida podría ayudarte no solo a enfiestar, sino también a bajar de peso. #tiktokinforma #fyp

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Los ratones que consumieron agavinas en el agua presentaron niveles más bajos de azúcar en sangre. Además, comieron menos y mostraron una mayor respuesta a la insulina.

"Esto sitúa a las agavinas en una posición inmejorable para su consumo por parte de personas obesas y diabéticas", afirmaron los autores del estudio.

¿A quién no le han recomendado un buen trago de tequila para combatir el dolor de garganta? El tequila se asocia con muchos beneficios a la salud, algunos de los más comunes según Healthline son:

  • Ayudar a perder peso
  • Ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y prevenir la diabetes tipo 2
  • Mejorar la salud y la densidad ósea
  • Promover la longevidad
  • Prevenir y ayudar a tratar los resfriados
  • Mejorar la digestión
  • Mejorar el sueño
  • Reducir el dolor
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