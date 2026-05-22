Ricky Martin sufre ataque con gas lacrimógeno en concierto

Ricky Martin vivió una experiencia inesperada y alarmante durante uno de sus conciertos en la capital de Montenegro, Podgorica, cuando un ataque con gas lacrimógeno obligó a suspender el espectáculo y evacuó tanto al artista como al público presente.
El evento marcaba el inicio de la etapa europea de la gira "Ricky Martin Live" y formaba parte de la celebración por el 20 aniversario de la independencia del país.
Según informó el equipo de prensa del cantante, una persona arrojó gas lacrimógeno hacia el escenario, lo que generó una interrupción abrupta en el show y puso en alerta a los asistentes.
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Interrumpen concierto de Ricky Martin por gas lacrimógeno El concierto de Ricky Martin en Podgorica, Montenegro, fue suspendido momentáneamente luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario. Tras controlar la situación, el cantante regresó para continuar y finalizar el espectáculo. Su equipo informó que tanto el artista como los asistentes se encuentran bien.#fyp#viral#parati#rickymartin#famosos♬ sonido original - Susanita tiene un 🐭 - Susanita tiene un 🐭
De inmediato, las autoridades locales junto al personal de seguridad activaron los protocolos para controlar la situación y verificar la seguridad dentro del recinto.
El momento de tensión se extendió durante varios minutos, mientras las autoridades revisaban el lugar antes de permitir el retorno del público.
El ataque detiene el espectáculo
La imprevista agresión alteró el ritmo de la velada, en la que Ricky Martin interpretaba los éxitos más emblemáticos de su carrera como "Livin’ la Vida Loca", "María", "She Bangs" y "Nobody Wants to Be Lonely".
Los asistentes, que disfrutaban de la celebración, tuvieron que alejarse del área y recibir atención mientras los equipos de emergencia controlaban la situación.
Róndine Alcalá, jefa de prensa del artista, explicó que la decisión inmediata fue desalojar al cantante y a su equipo del escenario, como medida de precaución, hasta que las autoridades pudieran asegurar que no existían riesgos para la integridad de nadie.
Después de que los equipos de seguridad y las autoridades de Montenegro confirmaran que la situación estaba bajo control, Ricky Martin optó por continuar con su compromiso.
Aunque miembros de su equipo sugirieron no seguir adelante, el artista volvió al escenario, agradeció el apoyo de los fans y expresó: "Una hermosa celebración. Regresé porque ustedes son increíbles, muchas gracias. Los amo".
La oficina de prensa del artista comunicó que tanto Ricky Martin como todos los integrantes de su equipo se encuentran en perfecto estado de salud tras el incidente. Además, agradecieron públicamente las muestras de apoyo recibidas por parte de los fans y aseguraron que la agenda de compromisos internacionales seguirá sin modificaciones.