 BTS Sorprende en AMAs: ¡Momento Inesperado!
Farándula

¡Así fue la aparición sorpresa de los BTS en los AMAs!

BTS sorprendió a todos en los American Music Awards 2026 con un performance potente que dejó a todos hablando de este momento viral.

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BTS, BTS
BTS / FOTO: BTS

Después de varios años fuera de las grandes premiaciones, BTS hizo su reaparición en los American Music Awards 2026 celebrados en Las Vegas. La noche del evento arrancó con la anfitriona Queen Latifah presentando a la banda surcoreana para un momento que se sintió casi histórico.

La expectativa era enorme, y aunque oficialmente estaban anunciados como una "special appearance", lo que ocurrió en la transmisión fue mucho más significativo de lo esperado. BTS vestidos completamente de negro dominaron el escenario con una presencia firme y elegante, mientras luces rojas envolvían el recinto marcando el ritmo de su nueva canción "Hooligan".

El performance fue breve pero intenso, sin grandes discursos ni introducciones largas. Solo música de alta calidad, coreografía precisa y una vibra oscura que contrastó completamente con otros números de la noche. Este momento se convirtió de inmediato en uno de los más comentados del evento en todas las redes sociales y plataformas digitales.

Para muchos fanáticos, esta actuación funcionó como una declaración clara: BTS está de vuelta en el radar de las grandes premiaciones y lo hace bajo sus propias reglas. Su presencia simbólica marca su primera aparición en una gala de premios internacionales en varios años, en un momento donde sus apariciones públicas han sido mucho más selectivas y estratégicas.

BTS está de regreso

En su paso por los AMAs, los cantantes tuvieron la oportunidad de presentar a la ganadora de la categoría Mejor Artista Femina de R&B. Actualmente, la banda se encuentra de gira por varios países latinoamericanos, a quienes han sorprendido con sus espectaculares actuaciones.

BTS estará llegando próximamente a países como Colombia y Perú, en donde los ARMYS los esperan con muchas ansias.

Megan Stalter llega a los AMAs cubriendo su figura únicamente con su cabello

La actriz sorprende en la alfombra roja con un look imposible de ignorar, cubierta únicamente por su larga melena en el evento musical del año.

El primer país en Latinoamérica en donde ofrecieron una serie de conciertos fue México, llevándose una de las mejores experiencias. Cabe destacar que varios de sus integrantes tuvieron la oportunidad de vivir la cultura mexicana muy de cerca.

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