 Príncipe William: Impacto del cáncer de Kate Middleton
Farándula

Príncipe William habla por primera vez sobre cómo le afectó el cáncer de Kate Middleton

El príncipe de Gales dio un testimonio conmovedor de amor y superación de la lucha de Kate Middleton contra el cáncer y el impacto en su familia.

Compartir:
Kate Middleton,
Kate Middleton / FOTO:

El príncipe William rompió el tradicional hermetismo de la familia real británica y sorprendió tanto a especialistas como a seguidores al hablar abiertamente sobre el papel fundamental que Kate Middleton desempeñó durante la difícil etapa de su enfermedad. 

Sus declaraciones ofrecen una mirada íntima sobre el impacto que el diagnóstico de cáncer de la princesa tuvo en la vida familiar y en la relación de pareja.

En una reciente entrevista para la emisora británica Heart FM, el príncipe William confesó que "no habría sobrevivido sin ella", haciendo referencia a la fortaleza de su esposa durante la dura travesía del cáncer.

El príncipe relató cómo el diagnóstico y tratamiento de Kate no solo significó un desafío para ella, sino para todo el núcleo familiar.

"Nuestra familia no podría salir adelante sin ella. Ha estado fantástica. Estoy muy orgulloso de ella. Es una madre increíble y una esposa maravillosa", afirmó William durante la transmisión.

Hace poco más de dos años, Kate Middleton compartió públicamente su diagnóstico de cáncer, generando inquietud a nivel internacional.

Aunque nunca se especificó el tipo de cáncer al que se enfrentaba, sí se confirmó que la princesa de Gales está ahora en fase de remisión.

El proceso de recuperación de Kate ha sido paulatino pero constante: tras completar su tratamiento de quimioterapia, empezó a retomar gradualmente sus compromisos oficiales y a reincorporarse a los viajes internacionales, aunque con precaución.

William hizo hincapié en la importancia de cuidar los tiempos de descanso de su esposa, ya que ella tiende a involucrarse intensamente en sus proyectos, dedicando muchas horas a la investigación y documentación.

Foto embed
Kate Middleton - Instagram

Una familia que enfrentó la adversidad unida

Durante los meses más complicados, tanto Kate como William explicaron cómo la situación los obligó a fortalecer aún más sus lazos familiares, sobre todo porque al mismo tiempo debían apoyar al rey Carlos III, quien también recibió un diagnóstico de cáncer en 2024. Esta doble adversidad unió aún más al núcleo real, que debió reorganizarse en medio del temor y la incertidumbre.

William destacó, además, que sus hijos son el motor principal de la recuperación de Kate y que, como familia, priorizan el apoyo mutuo.

"Ella representa la pieza clave en la vida de todos nosotros", expresó, dejando ver, por primera vez, una faceta vulnerable y sincera de la monarquía.

Actualmente, la princesa de Gales avanza en su proceso de reintegración a las actividades públicas. William explicó que están siendo cautelosos: "tenemos que asegurarnos de que esté bien y pueda descansar lo suficiente".

En ocasiones, él mismo interviene para que ella se tome pausas, especialmente cuando Kate insiste en continuar con sus obligaciones.

Foto embed
kate middleton hijos -

En Portada

Concierto de Ed Sheeran en Guatemala: autoridades de tránsito comparten rutas que se verán afectadast
Farándula

Concierto de Ed Sheeran en Guatemala: autoridades de tránsito comparten rutas que se verán afectadas

07:52 AM, Mayo 27
Comienza juicio contra exdiputados implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

Comienza juicio contra exdiputados implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

08:23 AM, Mayo 27
Vuelca transporte de valores en la ruta Interamericanat
Nacionales

Vuelca transporte de valores en la ruta Interamericana

07:30 AM, Mayo 27
Costa Rica separa a varios jugadores por indisciplinat
Deportes

Costa Rica separa a varios jugadores por indisciplina

09:06 AM, Mayo 27
Vinícius asegura que en el Real Madrid faltan jugadores experimentadost
Deportes

Vinícius asegura que en el Real Madrid "faltan jugadores experimentados"

08:43 AM, Mayo 27

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridCopa del MundoFiscal GeneralLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar