Príncipe William: Impacto del cáncer de Kate Middleton

El príncipe William rompió el tradicional hermetismo de la familia real británica y sorprendió tanto a especialistas como a seguidores al hablar abiertamente sobre el papel fundamental que Kate Middleton desempeñó durante la difícil etapa de su enfermedad.
Sus declaraciones ofrecen una mirada íntima sobre el impacto que el diagnóstico de cáncer de la princesa tuvo en la vida familiar y en la relación de pareja.
En una reciente entrevista para la emisora británica Heart FM, el príncipe William confesó que "no habría sobrevivido sin ella", haciendo referencia a la fortaleza de su esposa durante la dura travesía del cáncer.
El príncipe relató cómo el diagnóstico y tratamiento de Kate no solo significó un desafío para ella, sino para todo el núcleo familiar.
"Nuestra familia no podría salir adelante sin ella. Ha estado fantástica. Estoy muy orgulloso de ella. Es una madre increíble y una esposa maravillosa", afirmó William durante la transmisión.
Hace poco más de dos años, Kate Middleton compartió públicamente su diagnóstico de cáncer, generando inquietud a nivel internacional.
Aunque nunca se especificó el tipo de cáncer al que se enfrentaba, sí se confirmó que la princesa de Gales está ahora en fase de remisión.
El proceso de recuperación de Kate ha sido paulatino pero constante: tras completar su tratamiento de quimioterapia, empezó a retomar gradualmente sus compromisos oficiales y a reincorporarse a los viajes internacionales, aunque con precaución.
William hizo hincapié en la importancia de cuidar los tiempos de descanso de su esposa, ya que ella tiende a involucrarse intensamente en sus proyectos, dedicando muchas horas a la investigación y documentación.
Una familia que enfrentó la adversidad unida
Durante los meses más complicados, tanto Kate como William explicaron cómo la situación los obligó a fortalecer aún más sus lazos familiares, sobre todo porque al mismo tiempo debían apoyar al rey Carlos III, quien también recibió un diagnóstico de cáncer en 2024. Esta doble adversidad unió aún más al núcleo real, que debió reorganizarse en medio del temor y la incertidumbre.
William destacó, además, que sus hijos son el motor principal de la recuperación de Kate y que, como familia, priorizan el apoyo mutuo.
"Ella representa la pieza clave en la vida de todos nosotros", expresó, dejando ver, por primera vez, una faceta vulnerable y sincera de la monarquía.
Actualmente, la princesa de Gales avanza en su proceso de reintegración a las actividades públicas. William explicó que están siendo cautelosos: "tenemos que asegurarnos de que esté bien y pueda descansar lo suficiente".
En ocasiones, él mismo interviene para que ella se tome pausas, especialmente cuando Kate insiste en continuar con sus obligaciones.