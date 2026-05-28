 Antonela Roccuzzo y su vestido que arrasa en Instagram
Farándula

Antonela Roccuzzo y el impresionante vestido que enamoró en Instagram

La influencer figura argentina, con 39 millones de seguidores, cautivó en redes con un elegante atuendo en un evento junto a Lionel Messi.

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Antonela Roccuzzo, Instagram
Antonela Roccuzzo / FOTO: Instagram

La influyente figura argentina, con 39 millones de seguidores, cautivó en redes con un elegante atuendo en un evento junto a Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo causó furor en redes sociales tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que posó con un elegante vestido café de espalda baja. 

El atuendo, que sobresalió por su corte fluido y un escote pronunciado en la espalda, combinó sofisticación y sensualidad, llevándose los elogios de seguidores y generando miles de reacciones positivas en cuestión de horas.

El look de Antonela Roccuzzo destacó no solo por el vestido, sino por su apuesta por un maquillaje sutil y un peinado liso, dando protagonismo a una imagen de belleza natural y refinada sin excesos.

Complementó su estilo con joyería de la exclusiva marca Tiffany & Co., reforzando el concepto de lujo y discreción.

La empresaria e influencer argentina acompañó a su esposo, Lionel Messi, a un evento exclusivo relacionado con la colaboración del futbolista con Adidas y Kith. 

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Antonela Roccuzzo - Instagram

Mientras Antonela Roccuzzo apostó por el glamour clásico, Messi eligió un conjunto negro con una camiseta blanca, logrando un contraste elegante entre ambos.

Esta aparición pública vuelve a posicionar a la pareja como una de las más observadas dentro y fuera del ámbito deportivo. Se espera que continúen captando la atención durante la Copa del Mundo 2026, evento en el que Argentina buscará revalidar su título y donde la relación de Antonela y Messi sigue despertando interés internacional.

Una historia que trasciende las redes sociales

La relación entre Antonela Rocuzzo y Lionel Messi es conocida por su larga trayectoria. Ambos se conocen desde la infancia y formalizaron su unión el 30 de junio de 2017. Juntos han formado una familia con tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro.

Antonela Roccuzzo vivió diferentes etapas antes de consolidar su papel en el mundo digital y empresarial. Inició estudios en odontología y comunicación social, pero dejó ambas carreras para mudarse a Barcelona y fortalecer su vida al lado de Messi.

Desde entonces, se ha desempeñado como modelo y colaboradora de reconocidas marcas internacionales como Adidas, Alo Yoga y trabajó junto a la diseñadora Stella McCartney.

Hoy en día, Antonela Roccuzzo se posiciona como una de las influencers más importantes de habla hispana, acumulando más de 39 millones de seguidores en Instagram. Comparte frecuentemente sugerencias de outfits deportivos y tendencias de moda, consolidando su presencia en el sector lifestyle. 

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