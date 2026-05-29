Dorismar Regresa a la Televisión Tras Cirugía, así luce

La actriz, cantante y modelo argentina-mexicana Dorismar volvió a la televisión luego de varios años de ausencia provocada por las complicaciones derivadas de una cirugía que, según sus propias palabras, estuvo a punto de costarle la vida.
La artista relató recientemente que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su existencia tras someterse a un procedimiento que inicialmente buscaba corregir problemas respiratorios, pero que terminó desencadenando una serie de complicaciones médicas que afectaron tanto su salud como su apariencia física.
Su regreso ha generado gran interés entre sus seguidores, quienes durante años siguieron de cerca las actualizaciones sobre su estado de salud y recuperación.
¿Qué ocurrió con la cirugía?
De acuerdo con el relato de Dorismar, todo comenzó en 2023 cuando decidió someterse a una intervención para mejorar problemas respiratorios que venía arrastrando desde hacía tiempo.
Aprovechando el procedimiento médico, también optó por realizar algunos retoques estéticos. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de lo esperado.
La actriz aseguró que el procedimiento afectó gravemente la estructura de su nariz, provocando deformaciones internas y externas que complicaron su respiración.
Según explicó, tras la cirugía comenzó a experimentar problemas severos que incluían dificultad para respirar, ansiedad, ataques de pánico y una constante sensación de asfixia.
"Fue algo muy traumático", señaló durante una entrevista reciente.
Cuatro cirugías para recuperar su nariz
Lejos de solucionarse, los problemas continuaron agravándose.
Dorismar reveló que tuvo que someterse a cuatro cirugías reconstructivas para intentar recuperar la funcionalidad y apariencia de su nariz.
Entre los procedimientos más complejos se encuentra una reconstrucción en la que los especialistas extrajeron cartílago de una de sus costillas para reconstruir parte de la estructura nasal dañada.
La actriz también denunció que durante una de las intervenciones se le colocó un implante que, según afirma, nunca autorizó.
Además, aseguró que en otro procedimiento se utilizó cartílago de una de sus orejas con la intención de corregir los daños, aunque los resultados tampoco fueron los esperados.
"Me mutilaron la nariz por dentro y por fuera", expresó.
El impacto emocional de la recuperación
Más allá de las complicaciones físicas, Dorismar confesó que el proceso tuvo un fuerte impacto emocional.
La actriz explicó que durante meses vivió con miedo constante debido a la dificultad para respirar, especialmente durante las noches.
Los episodios de ansiedad se volvieron frecuentes y llegaron a afectar significativamente su calidad de vida.
"He llegado a tener mucho pánico por no poder respirar", comentó.
La también cantante señaló que en varios momentos sintió que su vida corría peligro debido al deterioro progresivo de su condición. Incluso reveló que llegó a pensar que no podría volver a trabajar frente a las cámaras.
Una nueva oportunidad en Colombia
Después de varios procedimientos fallidos, Dorismar decidió buscar ayuda fuera de México.
Finalmente encontró un especialista en Colombia que logró reconstruir gran parte de la estructura nasal afectada.
Gracias a esta intervención pudo recuperar la capacidad de respirar correctamente y comenzar una etapa de recuperación más estable.
Aunque reconoce que aún existen secuelas físicas y emocionales, asegura sentirse agradecida por haber encontrado una solución que le permitió retomar poco a poco su vida profesional.
Regreso a los escenarios y la televisión
Tras años enfocada en su recuperación, Dorismar ha comenzado a retomar proyectos artísticos y presentaciones públicas.
La actriz explicó que durante este tiempo perdió oportunidades laborales importantes debido a su estado de salud y a las múltiples cirugías que tuvo que enfrentar.
Ahora busca concentrarse nuevamente en su carrera musical y televisiva, además de compartir su experiencia para advertir sobre los riesgos que pueden existir detrás de procedimientos estéticos aparentemente sencillos.
¿Quién es Dorismar?
Dorismar, cuyo nombre real es Dora Noemí Kerchen, nació en Argentina y alcanzó gran popularidad en México gracias a su participación en programas de televisión, revistas, campañas publicitarias y producciones de entretenimiento.
A lo largo de su carrera participó en proyectos como "Como dice el dicho", además de desarrollar una trayectoria como cantante, modelo y conductora.
Su carisma y presencia mediática la convirtieron en una de las figuras más reconocidas del espectáculo latinoamericano durante las últimas dos décadas.