Elektra y Honda Alianza para Mejorar la Movilidad en el país

Tiendas Elektra Guatemala anunció una nueva alianza comercial con Honda Motos, una de las marcas líderes en la industria de las motocicletas a nivel mundial, con el objetivo de ampliar las alternativas de movilidad para los guatemaltecos.
El anuncio fue realizado este 29 de mayo de 2026 por Grupo Salinas Guatemala, propietario de Tiendas Elektra y Banco Azteca, destacando que la incorporación de Honda fortalecerá la oferta de vehículos de dos ruedas disponibles en las sucursales de la cadena a nivel nacional.
Más opciones para los guatemaltecos
De acuerdo con la empresa, la movilidad continúa siendo una necesidad fundamental para miles de guatemaltecos, especialmente para quienes buscan alternativas de transporte eficientes, económicas y adaptadas a las condiciones del país.
Ronald Fischer, gerente de Movilidad de Elektra, explicó que la llegada de Honda representa una oportunidad para que los clientes encuentren soluciones de transporte confiables y de alta calidad.
"La llegada de motocicletas Honda representa una oportunidad más para nuestros clientes de encontrar en Tiendas Elektra la solución más idónea para transportarse", indicó.
Modelos para diferentes necesidades
La nueva oferta de motocicletas Honda incluirá diferentes categorías diseñadas para distintos perfiles de usuarios. Entre ellas destacan:
Doble propósito
Motocicletas diseñadas para recorrer largas distancias con mayor desempeño, comodidad y eficiencia en el consumo de combustible.
Trabajo
Modelos enfocados en quienes utilizan la motocicleta como herramienta laboral, ofreciendo ahorro de combustible, resistencia y confort para largas jornadas.
Sport
Opciones dirigidas a quienes buscan mayor agilidad, emoción y desempeño en carretera.
Scooter
Vehículos prácticos para la movilidad urbana, con bajos costos de operación y mantenimiento, ideales para desplazamientos diarios dentro de la ciudad.
Facilidades de financiamiento
Uno de los principales beneficios de esta alianza será el acceso a planes de financiamiento mediante Banco Azteca.
Los clientes podrán adquirir motocicletas Honda utilizando los programas de crédito de la institución financiera, incluyendo los conocidos "Préstamos Sin Peros", diseñados para facilitar el acceso a productos de movilidad.
La empresa indicó que esta estrategia busca acercar opciones de transporte a más personas mediante esquemas de pago accesibles.
Compromiso con la innovación y el crecimiento
José Carlos Samayoa, Jefe de Ventas de Honda Motors, destacó que la alianza refleja el compromiso de ambas compañías por impulsar soluciones de transporte confiables e innovadoras.
"La incorporación de Honda Motos a Elektra refleja el compromiso de ambas marcas con continuar impulsando alternativas de transporte confiables, eficientes e innovadoras para los guatemaltecos", señaló.
El ejecutivo agregó que esta colaboración permitirá fortalecer el crecimiento del sector y ampliar las opciones disponibles para los consumidores.
Garantía y respaldo
Honda informó que los modelos disponibles contarán con respaldo de fábrica, amplio stock de repuestos y garantía de hasta 24 meses, dependiendo del modelo adquirido.
Además, los clientes podrán optar por programas de garantía extendida a través de Banco Azteca para aumentar la protección de sus motocicletas.
Con esta nueva alianza, Elektra busca consolidar su oferta de movilidad en Guatemala y responder a la creciente demanda de alternativas de transporte accesibles, mientras Honda amplía su presencia comercial en el mercado guatemalteco.