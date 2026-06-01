Sydney Sweeney impacta en Nueva York con escote atrevido

Sydney Sweeney se robó todas las miradas durante su más reciente paseo por las calles de Nueva York, luciendo un sofisticado minivestido negro con escote pronunciado que resaltó su estilo y personalidad.
Acompañada por su pareja, el productor y empresario Scooter Braun, la actriz confirmó su lugar como un ícono de la moda urbana en una salida romántica que no pasó desapercibida para los paparazzis.
La estrella de "Euphoria" eligió para la ocasión un vestido negro tipo little black dress con falda en corte A, mangas tres cuartos y un destacado escote en V.
Este atuendo, sencillo pero poderoso, fue complementado con unas zapatillas negras de tacón con cordones de la firma Louboutin, así como un bolso pequeño y joyas discretas que aportaron elegancia sin restar protagonismo a su look.
El estilismo de Sydney Sweeney evocó el glamour clásico de Hollywood. Optó por llevar su cabello peinado de lado para dar un aire retro, mientras su maquillaje, con efecto de piel porcelana, labios en tono durazno, mejillas rosadas y delineado tipo cat line, acentuaba su apariencia fresca y juvenil.
Una pareja que atrae miradas
Scooter Braun, de 44 años, no quiso ser menos y acompañó a su novia con un look monocromático y sofisticado, consistente en pantalones, camiseta y chaqueta coordinados, mostrando un estilo acorde a la ocasión y a la fama de la pareja.
La presencia pública de Sydney Sweeney y Scooter Braun se da apenas días después de que él compartiera su opinión acerca del trabajo de la actriz en la reconocida serie "Euphoria".
En el podcast "Second Thought", Braun elogió la actuación de Sydney Sweeney calificándola de "increíble", mostrando admiración y apoyo por el desarrollo profesional de su pareja.
El desempeño de Sydney Sweeney en la tercera temporada de "Euphoria" sigue generando conversación y la actriz se reafirma como una de las figuras más comentadas del espectáculo.
En la serie, interpreta a Cassie, una creadora de contenido para adultos que protagoniza algunas de las escenas más relevantes y complejas de la temporada, demostrando su compromiso y versatilidad frente a retos actorales exigentes.
Sus fanáticos han mostrado entusiasmo por las atrevidas escenas y la evolución del personaje que Sydney encarna, las cuales han impulsado su nombre a las primeras tendencias en redes sociales. Este nivel de exposición ha colocado a la actriz en el centro de atención tanto profesional como en su vida privada.