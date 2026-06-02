Fallece Owain Rhys Davies, actor de Twin Peaks

El actor galés Owain Rhys Davies, reconocido por sus participaciones en las series de culto Twin Peaks: The Return y The OA, falleció a los 44 años, según confirmó su familia mediante un emotivo comunicado difundido en redes sociales.
La noticia generó conmoción entre seguidores de las producciones de David Lynch y Netflix, así como dentro del mundo teatral británico, donde Davies desarrolló gran parte de su carrera artística.
"Con una profunda tristeza, mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido", expresó su hermano Rhodri Davies. En el mensaje también indicó que el actor murió "de forma repentina, natural y en paz", aunque aún existen algunas preguntas alrededor de lo sucedido.
Una destacada carrera en teatro y televisión
Owain Rhys Davies nació el 20 de febrero de 1982 en Cardiff, Gales, y desde muy joven mostró interés por la actuación y las artes escénicas. Con el paso de los años logró consolidarse como una figura respetada dentro del teatro británico gracias a sus interpretaciones en importantes producciones del West End y del Royal National Theatre.
Entre sus trabajos más destacados en los escenarios figuran montajes de Mamma Mia!, The Wizard of Oz, The Lion, the Witch and the Wardrobe y Under Milk Wood, donde demostró su versatilidad como actor.
Su sólida presencia escénica y capacidad interpretativa le permitieron abrirse camino en producciones televisivas y cinematográficas internacionales.
Su paso por Twin Peaks y The OA
Uno de los proyectos que marcó su carrera fue Twin Peaks: The Return, la continuación de la legendaria serie creada por David Lynch y Mark Frost. En la producción estrenada en 2017, Davies interpretó al agente del FBI Wilson, un personaje secundario que logró llamar la atención de los seguidores de la serie gracias al peculiar estilo narrativo característico de Lynch.
La serie se convirtió rápidamente en una de las producciones más comentadas del año y reforzó el estatus de Twin Peaks como una de las franquicias más influyentes de la televisión contemporánea.
Posteriormente, el actor participó en The OA, la serie de ciencia ficción de Netflix creada por Brit Marling y Zal Batmanglij. Aunque la producción solo tuvo dos temporadas, logró construir una enorme base de fanáticos debido a su compleja narrativa y su propuesta filosófica y emocional.
El actor también apareció en la película de Disney Alice Through the Looking Glass de 2016, además de proyectos como My Dead Ex y la cinta de terror y sátira A Serial Killer’s Guide to Life, estrenada en 2019.
Sus últimos proyectos
Antes de su fallecimiento, Owain Rhys Davies había terminado el rodaje de dos nuevos proyectos cinematográficos: Jeff the Killer y La Fantasia, ambas producciones actualmente en etapa de posproducción.
Seguidores y colegas han comenzado a compartir mensajes de despedida en redes sociales, recordando no solo su talento actoral, sino también su carisma, generosidad y cercanía dentro de la industria.
El legado de un actor de culto
Aunque nunca buscó convertirse en una celebridad masiva de Hollywood, Owain Rhys Davies logró construir una carrera sólida y respetada, especialmente dentro de producciones consideradas de culto por miles de espectadores alrededor del mundo.
Su participación en proyectos como Twin Peaks y The OA le permitió conectar con audiencias apasionadas por historias fuera de lo convencional, mientras que su trabajo teatral dejó huella dentro de la escena británica.
La muerte del actor ocurre pocos meses después del fallecimiento del cineasta David Lynch, creador de Twin Peaks, lo que ha llevado a muchos fanáticos a recordar nuevamente el impacto que tuvo la serie y sus intérpretes en la cultura televisiva contemporánea.