Katy Perry y Justin Trudeau en Festival de Cine de Tribeca

Katy Perry y Justin Trudeau sorprendieron al público al presentarse juntos por primera vez en la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca, estableciéndose oficialmente como pareja en un evento público.
El esperado estreno de "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris" fue el escenario donde ambos desfilaron sonrientes y cómplices ante los fotógrafos, marcando un hito que confirma la solidez de su relación.
Durante la noche en el BMCC Theater de Nueva York, la cantante, de 41 años, contó con el respaldo incondicional de Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá de 54 años, quien la acompañó mientras los flashes no dejaban de capturar sus gestos de cariño y complicidad.
Ambos se mostraron relajados, intercambiando miradas afectuosas que dejaron en claro la buena química entre ellos. La velada también incluyó una conversación especial con Katy Perry tras la proyección de su film, reforzando el carácter íntimo y especial del evento para la pareja.
Este debut en la alfombra roja se produce casi un año después de las primeras especulaciones sobre un posible romance, generadas tras ser vistos cenando juntos en Montreal durante julio de 2025.
Hasta este momento, Katy Perry y Trudeau habían optado por mantener su relación lejos del ojo público evitando compartir detalles o apariciones conjuntas, lo que mantuvo a sus seguidores a la expectativa.
La película y sus próximos estrenos
"Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris" llegará a las salas de cine a finales de este verano, según informó el equipo de la cantante. Los seguidores interesados en recibir actualizaciones pueden suscribirse en KatyPerryConcertFilm.com para mantenerse al tanto de todas las novedades relacionadas con la película y próximos eventos.
Para la ocasión, Katy Perry se ha vestido de novia con un diseño vintage de la década de los 80. Ataviada con un modelo de inspiración nupcial de color blanco, una pieza que formó parte de la colección 'ready to wear' para la primavera-verano de 1987 de la marca Lanvin.
Por su parte, Justin Trudeau lució un esmoquin negro clásico que complementó a la perfección el atuendo de la cantante. La elección de vestuario de ambos fue ampliamente elogiada por los expertos en moda presentes en el evento.
En su primera aparición pública juntos desde que comenzaron su relación, Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron relajados, sonrientes y muy cercanos, confirmando el excelente momento personal que atraviesan.
La pareja acaparó todas las miradas a su llegada al Festival Tribeca, donde la cantante no solo destacó por su estilismo, sino también por la complicidad que compartió con el político canadiense durante toda la velada.