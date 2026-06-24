El diablo viste a la moda 2: Fecha y plataformas de streaming

El regreso de uno de los filmes más emblemáticos sobre moda y cultura pop se confirma con la llegada de la esperada secuela a las plataformas digitales. Disney+ anunciará el estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2" para el 29 de julio de 2026, en coincidencia con su debut estadounidense a través de Hulu.
Esta fecha posiciona el estreno en pleno verano, uno de los periodos más activos para el consumo de contenidos en casa.
La noticia fue compartida por Disney+ y reforzada por ABC7/On The Red Carpet, despertando entusiasmo entre quienes consideran este universo narrativo como un referente en el entretenimiento.
El fenómeno de la primera película marcó a toda una generación por la representación del glamour, la rivalidad y la presión en un entorno laboral de élite, creando una comunidad fiel a los personajes y al universo de Runway.
"El Diablo Viste a la Moda 2" retorna al entorno competitivo de la moda y el periodismo editorial, retratando los desafíos de una industria en plena transición.
En la trama, Andy Sachs, nuevamente interpretada por Anne Hathaway, vuelve a Nueva York para desempeñarse como editora de artículos en Runway.
Su regreso la pone cara a cara con Miranda Priestly — personificada por Meryl Streep— quien ahora enfrenta nuevas presiones derivadas del cambiante panorama mediático, amenazando la supremacía de la revista impresa.
El elenco original regresa, destacando Emily Blunt como Emily y Stanley Tucci como Nigel, aportando un aire de continuidad y nostalgia que es uno de los mayores atractivos para la audiencia fiel.
Una propuesta que conecta generaciones
Más que una continuación, "El Diablo Viste a la Moda 2" marca el reencuentro con arquetipos y situaciones que definieron una época.
La narrativa se apoya en los conflictos personales y profesionales de sus personajes, mientras introduce nuevas perspectivas adaptadas a nuestro tiempo.
El regreso al universo Runway no solo es una invitación para abrir el armario de los recuerdos, sino también para adentrarse en debates actuales sobre la transformación de la moda, la relevancia del contenido impreso y los desafíos de la industria editorial frente a la digitalización.
El filme vuelve con la promesa de conquistar tanto a nostálgicos como a quienes exploran por vez primera el glamour, la tensión y el ingenio de esta historia ya icónica.