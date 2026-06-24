 El diablo viste a la moda 2: Fecha y plataformas de streaming

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

“El Diablo Viste a la Moda 2” llegará a streaming, ¿cuándo y en qué plataforma?

La secuela explorará cómo Miranda Priestly, la icónica editora, se adapta a un mundo donde las reglas del juego han cambiado drásticamente

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El diablo viste a la moda, Cortesía
El diablo viste a la moda / FOTO: Cortesía
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El regreso de uno de los filmes más emblemáticos sobre moda y cultura pop se confirma con la llegada de la esperada secuela a las plataformas digitales. Disney+ anunciará el estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2" para el 29 de julio de 2026, en coincidencia con su debut estadounidense a través de Hulu. 

Esta fecha posiciona el estreno en pleno verano, uno de los periodos más activos para el consumo de contenidos en casa.

La noticia fue compartida por Disney+ y reforzada por ABC7/On The Red Carpet, despertando entusiasmo entre quienes consideran este universo narrativo como un referente en el entretenimiento. 

El fenómeno de la primera película marcó a toda una generación por la representación del glamour, la rivalidad y la presión en un entorno laboral de élite, creando una comunidad fiel a los personajes y al universo de Runway.

"El Diablo Viste a la Moda 2" retorna al entorno competitivo de la moda y el periodismo editorial, retratando los desafíos de una industria en plena transición.

En la trama, Andy Sachs, nuevamente interpretada por Anne Hathaway, vuelve a Nueva York para desempeñarse como editora de artículos en Runway.

Su regreso la pone cara a cara con Miranda Priestly — personificada por Meryl Streep— quien ahora enfrenta nuevas presiones derivadas del cambiante panorama mediático, amenazando la supremacía de la revista impresa.

El elenco original regresa, destacando Emily Blunt como Emily y Stanley Tucci como Nigel, aportando un aire de continuidad y nostalgia que es uno de los mayores atractivos para la audiencia fiel.

Foto embed
El Diablo Viste a la Moda 2 - Instagram

Una propuesta que conecta generaciones

Más que una continuación, "El Diablo Viste a la Moda 2" marca el reencuentro con arquetipos y situaciones que definieron una época.

La narrativa se apoya en los conflictos personales y profesionales de sus personajes, mientras introduce nuevas perspectivas adaptadas a nuestro tiempo.

El regreso al universo Runway no solo es una invitación para abrir el armario de los recuerdos, sino también para adentrarse en debates actuales sobre la transformación de la moda, la relevancia del contenido impreso y los desafíos de la industria editorial frente a la digitalización.

 El filme vuelve con la promesa de conquistar tanto a nostálgicos como a quienes exploran por vez primera el glamour, la tensión y el ingenio de esta historia ya icónica.

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