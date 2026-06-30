Dua Lipa Calienta Redes con Fotos Íntimas de su Luna de Miel

Dua Lipa revolucionó las redes sociales al compartir en Instagram una serie de imágenes nunca antes vistas de su reciente luna de miel en Italia.
La cantante británica se mostró sin reservas, incluyendo una foto en la que aparece completamente desnuda en una bañera, cubierta solo por burbujas.
Estas imágenes forman parte de una galería que Dua Lipa publicó para sus millones de seguidores, donde además incluyó postales en bikini, retratos con su esposo Callum Turner y escenas cotidianas de su viaje por distintos destinos italianos.
La artista comenzó su selección de fotos con una imagen de su torso cubierta por una camiseta ajustada, seguida de varias tomas en diferentes bikinis y culminando con la ya viral fotografía en la bañera, escenario que acentuó el ambiente relajado y espontáneo que dominó sus días en Italia.
En la galería, Dua Lipa alterna escenarios como terrazas y playas, posando con bikinis en tonos púrpura, azul y negro, en compañía de Callum Turner, el actor británico reconocido por su papel en la saga "Animales fantásticos".
Ambos fueron captados en momentos espontáneos, mostrando gestos afectuosos y disfrutando de la calidez mediterránea que caracteriza al sur de Italia.
Un recorrido por la costa amalfitana y hoteles de lujo
La pareja celebró su unión con dos ceremonias: una privada en Londres a finales de mayo y una celebración más amplia en Italia a inicios de junio, dando inicio a un recorrido turístico por distintas ciudades del país europeo.
Entre los alojamientos destacados figuran el exclusivo Palazzo Margherita, en la región de Basilicata, y Villa Treville, en Positano, enclaves reconocidos por su privacidad y lujo.
La serie de imágenes muestra a la intérprete británica saltando en una cama de hotel, leyendo en la playa, degustando platos locales como pasta con trufa y erizo de mar, y paseando por campos de girasoles, escenarios que plasman el estilo de vida relajado que ambos disfrutaron durante la travesía.
Dua Lipa también compartió detalles de sus lecturas y películas vistas durante el viaje, como las novelas "Martyr!" de Kaveh Akbar y "Lázár" de Nelio Biedermann, además de una función privada de "El ladrón de bicicletas", el clásico italiano de 1948, proyectada en el hotel de Francis Ford Coppola.
La pareja aprovechó su estadía para alternar entre la comodidad de hoteles de lujo y actividades al aire libre, incluyendo paseos en yate, excursiones por la costa y rutinas de entrenamiento físico. Las imágenes captan también encuentros con amigos y recorridos por sitios emblemáticos de la región.