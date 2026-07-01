Fallece Victor Willis, vocalista de Village People y coautor de 'YMCA'

El mundo de la música despide a Victor Willis, líder emblemático de Village People y uno de los creadores detrás de temas tan icónicos como "YMCA", "Go West" e "In The Navy".
La agrupación confirmó este 1 de julio el fallecimiento del vocalista principal a través de un breve comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook.
"Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, vocalista principal de Village People", expresó la banda en redes sociales, marcando así el cierre de una etapa irrepetible para la música disco.
Según se reveló, Victor Willis falleció el lunes 30 de junio de 2026 por complicaciones relacionadas a una enfermedad que no fue especificada. El grupo solicitó respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles.
La huella de Victor Willis en la cultura pop quedó marcada desde los años 70 con la fundación de Village People, quienes alcanzaron fama por reinventar la música disco y por su distintiva puesta en escena.
Victor Willis formó parte, junto a Felipe Rose, Alex Briley, David Hodo, Glenn Hughes y Randy Jones, de un fenómeno mundial que, además de su música festiva, impuso tendencias con sus icónicos disfraces de estereotipos masculinos como el policía, el vaquero, el indio nativo americano y el obrero.
El estilo y los éxitos de Village People trascendieron fronteras y reflejaron el espíritu de una época, convirtiendo cada presentación en un espectáculo memorable. Su influencia sigue vigente décadas después, en pistas de baile, fiestas y movimientos sociales.
Reivindicación y nuevos escenarios
En 2015, un fallo judicial determinó que Victor Willis debía obtener el 50% de la propiedad de "YMCA" y otros grandes éxitos de Village People, consolidando así su legado artístico y económico.
El retorno del cantante a la agrupación en 2017 marcó un nuevo capítulo. Victor Willis volvió a subir al escenario y llegó a interpretar "YMCA" en un mitin previo a la investidura del presidente Donald Trump en enero de 2025, actuación que polarizó opiniones pero revivió el interés por la banda y su historia
La noticia de la muerte de Victor Willis representa no solo el fin de una era dorada para Village People, sino también el inicio de una herencia musical y cultural que se mantiene intacta. Los integrantes y allegados han manifestado su pesar y han pedido a los seguidores que se respete la privacidad en este momento.