 Cyberpunk: Edgerunners 2 - La Tragedia Cibernética Regresa

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
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Finalizado
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29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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29/06 14:30 HS
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29/06 19:00 HS
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Finalizado
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30/06 11:00 HS
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Finalizado
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30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
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01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
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Senegal SEN
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USA USA
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Finalizado
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87
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
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Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Farándula

La tragedia cibernética regresa este año con Cyberpunk: Edgerunners 2

Es oficial, este año no termina sin que veamos en Netflix la continuación de Cyberpunk Edgerunners.

  • 13:13, Jul 02 2026
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Cyber, Netflix
Cyber / FOTO: Netflix
Gabriel Arana Fuentes
Columna de cine
Gabriel Arana Fuentes Destacada

Periodista cultural todoterreno amante del cine. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2017. De la prensa escrita a la digital, ha sido editor, docente y consultor. Además, actor ocasional.

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Es oficial, este año no termina sin que veamos en Netflix la continuación de Cyberpunk Edgerunners, en su segunda temporada, ¡aplausos desde la Matrix! Solo se sabe que será una historia alterna pero en la misma época y que de nuevo veremos a Faraday, yes... that Bast! y quizá ahora nos den más datos del villano. Por ello, recomiendo revisitar la temporada 1 de nuevo.

@gabrielaranafuentes

¡Ya es oficial, Cyberpunks! Night City nos llama de vuelta. 💥 Prepárense para una nueva dosis de adrenalina y cromo porque Cyberpunk: Edgerunners 2 regresa con fuerza. Netflix ha confirmado que la tragedia cibernética continúa este año, y aunque los detalles son escasos, las expectativas están por las nubes. ¿Qué podemos esperar? Una historia alterna en la misma época, el regreso de Faraday (¡ese maldito!) y quizás más respuestas sobre el villano. Pero ojo, que hay un riesgo: que el espectáculo visual eclipse la profundidad emocional que nos conquistó en la primera temporada. En mi nuevo video, analizo los peligros y promesas de esta secuela. Discutimos por qué exigimos personajes fracturados y diálogos afilados, no solo luces de neón y brutalidad. Night City es un casino que siempre gana, ¿caeremos de nuevo en su trampa? No se pierdan este análisis profundo y frontal sobre el futuro de Edgerunners. ¡Corran a ver el video completo en mi perfil! Link en la bio. #Cyberpunk #Edgerunners #Cyberpunk2077 #Netflix #Anime #NightCity #Faraday #criticadecine🌈 #AnalisisCultural #PeriodismoCultural #Trigger #gabrielarana #gabrielarafuentes #tenésqueverla CulturaPop

♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes

La maquinaria corporativa y nosotros los fans exigimos una segunda dosis de hiperviolencia y las luces de Night City... desde hace cuatro años. Aaaunque existe un peligro letal acechando en esta nueva entrega. El riesgo radica en sacrificar el peso argumental en el altar del espectáculo visual. La industria audiovisual contemporánea sufre una adicción crónica a entregar imágenes apabullantes que esconden guiones raquíticos.

El éxito aplastante de la entrega anterior no se cimentó de forma exclusiva en la brutalidad de sus combates. Triunfó porque el dolor de sus protagonistas respiraba verdad. Aquella trama abordó el amor imposible entre dos desahuciados, un recurso clásico desgastado, pero lo ejecutó con una honestidad desarmante.

La trampa de la estética vacía

Ojalá no sea una historia de amor. Sobran los arquetipos de guion por explorar dentro del abismo urbano. La verdadera exigencia recae en construir un fondo verosímil y diálogos filosos dentro de un entorno fantástico.

El casino siempre gana

Faraday encarna ese fantasma intocable que se beneficia de la masacre ajena. Es el villano escurridizo al que nadie logró alcanzar. Representa a esa casa de apuestas que siempre triunfa mientras los desposeídos de la ciudad mendigan un par de fichas. Incluso si el foco explora un callejón diferente, protagonizado por almas distintas, los lazos con la historia original deben mantenerse firmes a través de él.

La Casa del Dragón T3: un inicio brutal, los príncipes deben ser castigados

La serie expone con crudeza que los impulsos infantiles y las actitudes caprichosas, completamente desvinculadas de la edad biológica de sus protagonistas.

Arquetipos de carne y metal

La audiencia sigue diseccionando la primera temporada porque logró espejarse en las miserias de aquellos mercenarios, no por el brillo hipnótico de sus implantes sino por sus emociones. Por tanto, Reclamamos seres fracturados que justifiquen con su sufrimiento cada gota de sangre derramada. Así como en la temporada 1.

Sangre de metal en las venas

El cinismo domina nuestra interacción con las pantallas modernas. Si nos soltaran siendo adolescentes en un infierno hipercapitalista similar al que vemos proyectado, cometeríamos bajezas peores a las que presenciamos en Cyberpunk, o bueno, yo lo haría, no generalizo. Utilizaría el libertinaje como mi único documento de identidad válido en un mundo donde el futuro constituye un lujo inalcanzable. El cine y la animación nos otorgan el privilegio retorcido de experimentar esa autodestrucción desde la asepsia y comodidad de nuestros sillones. Brindamos en silencio por esa distancia profiláctica.

@gabrielaranafuentes

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