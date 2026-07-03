 Descubre a las 27 Candidatas de Miss Universe Guatemala 2026

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Farándula

Conoce a las 27 candidatas a Miss Universe Guatemala 2026

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a Guatemala en Puerto Rico, sede de la edición 75 de Miss Universo.

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Miss Universe Guatemala, Alex Meoño
Miss Universe Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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El proceso para elegir a la próxima representante de Guatemala en Miss Universe 2026 empezó oficialmente con la presentación del listado de candidatas

El evento de arranque se celebró el jueves 2 de julio de 2026 en el Hotel Real InterContinental, en la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde las aspirantes de diferentes regiones del país se dieron cita para iniciar la competencia rumbo al certamen nacional.

La ceremonia reunió a autoridades del concurso, personalidades invitadas y a la prensa. La conducción del acto estuvo a cargo de Gaby Asturias, Pablo Guerra, Armando Alfaro y Paula Henao, quienes presentaron a cada participante y marcaron el inicio formal de la competencia.

La lista de candidatas revela una amplia representación de los departamentos del país. Cada joven aspira a sobresalir en las distintas fases del concurso, mostrando sus habilidades, carisma y preparación ante el jurado.

  • Alta Verapaz: Yesenia Estefanía Bol Valdez.
  • Antigua Guatemala: Carlota Jenny Vanegas Brenes.
  • Baja Verapaz: Beyfer Yulisa Hernández Alvarado.
  • Chimaltenango: Thelma Gabriela Girón Recinos.

Chiquimula: Sophia Elaine Osorio Oliveros.

  • Ciudad Capital: Daniella Paulina Gallusser Illescas.
  • Ciudad de Quetzaltenango: Geraldine Bliseth Tanchez Barrios.
  • Comunidad de Sordos: Evany Noemi Chun Fajardo.
  • Departamento de Guatemala: Astrid Nicolle Méndez Vielman.
  • El Progreso: Yaquelin Sucely España Véliz.
  • Escuintla: Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera.
  • Guatemala Centro: Mónica Alejandra Arévalo Meza.
  • Guatemala en USA: Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz.
  • Guatemala Oriente: Odeth Jaquelin Rosario García García.
  • Huehuetenango: Ana Cristina De León Peñate.
  • Izabal: Alejandra Elizabeth Orellana Luna.
  • Jalapa: Victoria Ninoshka Villatoro Lima.
  • Jutiapa: Stephanie Alexandra Claverie Ruiz.
  • Petén: Estrella Belén Castro Gómez.
  • Quetzaltenango: Nivian Guadalupe Jiménez 
  • Retalhuleu: Milagro María Alexandra Martínez Nova
  • Sacatepéquez: Maria Adelina Castillo Birba.
  • San Marcos: Fátima Monserrat Martínez Escobar.
  • Santa Rosa: Margarita de Lourdes Del Cid Morataya.
  • Suchitepéquez: Karime Yaneli Veloso Gramajo.
  • Totonicapán: Edna Yaneth Gutiérrez Chacón.
  • Zacapa: María Inés Rossal Castañeda

Las candidatas deberán mostrar su talento, preparación y dominio escénico durante las diferentes etapas del concurso. El proceso nacional incluye pruebas como entrevistas, pasarelas y desarrollo de proyectos, esenciales para definir quién será la representante de Guatemala ante el mundo.

Inicio de actividades y expectativas del certamen

Con la presentación oficial de las aspirantes, el certamen inicia formalmente su calendario de actividades. Las participantes ya se preparan para enfrentar nuevos retos, incluyendo exámenes previos a la selección final, donde deberán destacar en distintas evaluaciones ante el jurado y el público.

La etapa culminante llegará en agosto, cuando se corone a quien representará al país en Miss Universo. Cada una de las participantes tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo, habilidades de comunicación y proyectos que reflejen su compromiso social.

El evento también invita a la comunidad a seguir de cerca el proceso y a mantenerse informada sobre las historias, actividades y avances de cada candidata.

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