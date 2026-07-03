Descubre a las 27 Candidatas de Miss Universe Guatemala 2026

El proceso para elegir a la próxima representante de Guatemala en Miss Universe 2026 empezó oficialmente con la presentación del listado de candidatas.
El evento de arranque se celebró el jueves 2 de julio de 2026 en el Hotel Real InterContinental, en la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde las aspirantes de diferentes regiones del país se dieron cita para iniciar la competencia rumbo al certamen nacional.
La ceremonia reunió a autoridades del concurso, personalidades invitadas y a la prensa. La conducción del acto estuvo a cargo de Gaby Asturias, Pablo Guerra, Armando Alfaro y Paula Henao, quienes presentaron a cada participante y marcaron el inicio formal de la competencia.
La lista de candidatas revela una amplia representación de los departamentos del país. Cada joven aspira a sobresalir en las distintas fases del concurso, mostrando sus habilidades, carisma y preparación ante el jurado.
- Alta Verapaz: Yesenia Estefanía Bol Valdez.
- Antigua Guatemala: Carlota Jenny Vanegas Brenes.
- Baja Verapaz: Beyfer Yulisa Hernández Alvarado.
- Chimaltenango: Thelma Gabriela Girón Recinos.
Chiquimula: Sophia Elaine Osorio Oliveros.
- Ciudad Capital: Daniella Paulina Gallusser Illescas.
- Ciudad de Quetzaltenango: Geraldine Bliseth Tanchez Barrios.
- Comunidad de Sordos: Evany Noemi Chun Fajardo.
- Departamento de Guatemala: Astrid Nicolle Méndez Vielman.
- El Progreso: Yaquelin Sucely España Véliz.
- Escuintla: Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera.
- Guatemala Centro: Mónica Alejandra Arévalo Meza.
- Guatemala en USA: Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz.
- Guatemala Oriente: Odeth Jaquelin Rosario García García.
- Huehuetenango: Ana Cristina De León Peñate.
- Izabal: Alejandra Elizabeth Orellana Luna.
- Jalapa: Victoria Ninoshka Villatoro Lima.
- Jutiapa: Stephanie Alexandra Claverie Ruiz.
- Petén: Estrella Belén Castro Gómez.
- Quetzaltenango: Nivian Guadalupe Jiménez
- Retalhuleu: Milagro María Alexandra Martínez Nova
- Sacatepéquez: Maria Adelina Castillo Birba.
- San Marcos: Fátima Monserrat Martínez Escobar.
- Santa Rosa: Margarita de Lourdes Del Cid Morataya.
- Suchitepéquez: Karime Yaneli Veloso Gramajo.
- Totonicapán: Edna Yaneth Gutiérrez Chacón.
- Zacapa: María Inés Rossal Castañeda
Las candidatas deberán mostrar su talento, preparación y dominio escénico durante las diferentes etapas del concurso. El proceso nacional incluye pruebas como entrevistas, pasarelas y desarrollo de proyectos, esenciales para definir quién será la representante de Guatemala ante el mundo.
Inicio de actividades y expectativas del certamen
Con la presentación oficial de las aspirantes, el certamen inicia formalmente su calendario de actividades. Las participantes ya se preparan para enfrentar nuevos retos, incluyendo exámenes previos a la selección final, donde deberán destacar en distintas evaluaciones ante el jurado y el público.
La etapa culminante llegará en agosto, cuando se corone a quien representará al país en Miss Universo. Cada una de las participantes tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo, habilidades de comunicación y proyectos que reflejen su compromiso social.
El evento también invita a la comunidad a seguir de cerca el proceso y a mantenerse informada sobre las historias, actividades y avances de cada candidata.