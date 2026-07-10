 Comentarios de Pedro Sola que podrían costarle su carrera

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Farándula

Los comentarios de Pedro Sola que acabarían con su carrera: piden su despido

Las declaraciones del presentador sobre las mascotas desató una tormenta de críticas e indignación, provocando la reacción de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Azteca.

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Pedro Sola / FOTO:
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Pedro Sola enfrenta una posible salida de TV Azteca tras el aumento de la polémica generada por sus recientes declaraciones en televisión sobre animales y sus dueños. 

La controversia se desató cuando el conocido conductor de "Ventaneando" expresó su molestia por la presencia de mascotas en lugares públicos, generando un intenso debate en redes sociales y dentro de la comunidad de defensores de animales.

Durante la transmisión del programa, Pedro Sola manifestó abiertamente su inconformidad respecto a ver perros en tiendas, supermercados y restaurantes: 

"Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué?" 

Estas palabras causaron gran revuelo, pero la polémica creció aún más por los comentarios que siguieron. Sola añadió que sentía ganas de lanzar carne envenenada y llegó a decir que a algunos dueños de mascotas "dan ganas de darles un balazo".

Disculpas públicas y reacción en redes sociales

Las palabras del conductor encendieron el debate digital de inmediato. Usuarios de redes sociales y activistas exigieron respuestas, calificando sus frases como una forma inaceptable de normalizar la violencia.

La presión pública no tardó en multiplicarse, orillando a Sola a emitir una disculpa pública. En su mensaje, reconoció que se equivocó y que "esas palabras no debieron salir así".

Pedro Sola intentó frenar la oleada de interpretaciones negativas sobre sus expresiones con una aclaración: "Soy incapaz de matar una mosca". También compartió que sentía "una vergüenza horrible por lo ocurrido".

Tras viralizarse el video, un usuario de X pidió a Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, que se pronunciara sobre las declaraciones del conductor, al considerar que no estaban alineadas con la política de protección animal que el empresario ha manifestado en distintas ocasiones.

"La crueldad hacia los animales demuestra muy poca humanidad y mucha animalidad. Lamentable", dijo.

En medio de la controversia, la incertidumbre creció por publicaciones en redes sociales que apuntan al futuro laboral de Pedro Sola en la televisora.

El periodista Raúl Gutiérrez aseguró a través de sus plataformas que, según fuentes cercanas a TV Azteca, el conductor dejaría la empresa al finalizar 2026. Gutiérrez detalló que la salida del conductor estaría vinculada al impacto generado por el reciente escándalo y la repercusión en la imagen de la televisora.

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