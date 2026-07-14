 Fortuna de Sam Neill: El Actor de Jurassic Park Revelado

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
10
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Farándula

Esta es la fortuna que acumuló Sam Neill, actor de Jurassic Park

El actor construyó un legado sólido en múltiples generaciones gracias a su amplio recorrido en el cine, la televisión y las grandes producciones de Hollywood.

Compartir:
Sam Neill, Instagram
Sam Neill / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El mundo del entretenimiento recibió con sorpresa la noticia del fallecimiento de Sam Neill el 13 de julio de 2026. Según confirmaron sus familiares, el actor de renombre murió de forma inesperada en Sídney, a los 78 años.

A pesar de que recientemente se informaba sobre una recuperación favorable tras su lucha contra un raro cáncer de sangre, Sam Neill falleció cuando ya se encontraba libre de la enfermedad. 

Sam Neill construyó un legado sólido en múltiples generaciones gracias a su amplio recorrido en el cine, la televisión y las grandes producciones de Hollywood.

Títulos emblemáticos como "Jurassic Park", "The Piano", "The Hunt for Red October", "Event Horizon" y su reciente participación en "Peaky Blinders" lo ubicaron como una figura versátil y respetada en las pantallas de todo el mundo.

Tras la confirmación de su muerte, muchas conversaciones públicas giraron en torno a la fortuna que el actor neozelandés logró acumular a lo largo de más de cinco décadas de trabajo.

Según el portal Celebrity Net Worth, el patrimonio de Sam Neill al momento de su fallecimiento se estimaba en 18 millones de dólares. Su perfil incluyó no solo la labor de actor, sino también roles como escritor, director, productor y empresario, sobre todo en el mundo del vino.

El ascenso de Sam Neill comenzó con películas como "Sleeping Dogs" y "My Brilliant Career," pero fue su interpretación del Dr. Alan Grant en "Jurassic Park" en 1993 lo que lo catapultó a la fama global. Ese salto le permitió participar en algunos de los títulos más icónicos y exitosos del cine reciente, asegurando su permanencia en la memoria de los espectadores.

Empresario y el vino: la otra pasión

Además de su exitosa carrera en la pantalla, Sam Neill diversificó sus ingresos con una reconocida faceta empresarial vinculada a un viñedo en Nueva Zelanda.

Esta actividad lo llevó a expandir su patrimonio más allá del cine, estableciendo una fuente de ingresos estable e independiente de su trabajo como actor. Diversos medios recordaron este aspecto de su vida, señalando que el viñedo fue clave para consolidar su patrimonio.

Gracias a su actividad empresarial, Neill logró que su fortuna no dependiera únicamente de los ingresos provenientes de sus proyectos cinematográficos. Con el tiempo, sus iniciativas empresariales le permitieron desarrollar proyectos personales que lo acompañaron hasta sus últimos días.

En Portada

Ligan a proceso a automovilista implicado en hecho vial en zona 15t
Nacionales

Ligan a proceso a automovilista implicado en hecho vial en zona 15

10:05 AM, Jul 14
Identifican a mujer hallada sin vida en Villa Nuevat
Nacionales

Identifican a mujer hallada sin vida en Villa Nueva

09:03 AM, Jul 14
Manifestación: Salubristas recorren la calzada Rooseveltt
Nacionales

Manifestación: Salubristas recorren la calzada Roosevelt

08:16 AM, Jul 14
Incendio consume local comercial y bodega en Amatitlánt
Nacionales

Incendio consume local comercial y bodega en Amatitlán

07:39 AM, Jul 14
Conductor de vehículo muere tras ataque armado en San Marcost
Nacionales

Conductor de vehículo muere tras ataque armado en San Marcos

11:06 AM, Jul 14

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaArgentinaEstados UnidosFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar