Conductor de vehículo muere tras ataque armado en San Marcos

Un hombre falleció como consecuencia de un ataque armado registrado en horas de la mañana de este martes, 14 de julio, en la aldea Limones, municipio de Ocós, San Marcos, informaron los Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con el reporte de la 58.ª Compañía, los socorristas fueron alertados sobre un hecho de violencia contra el conductor de un vehículo. Al llegar al lugar, evaluaron los signos vitales de la víctima y constataron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y permanecía en el interior del vehículo.
Tras confirmar el fallecimiento, los equipos de socorro notificaron a la Policía Nacional Civil.